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排名 球員 國家 進球數 助攻數 1 梅西 (Lionel Messi) 阿根廷 6 - 2 姆巴佩 (Kylian Mbappé) 法國 4 2 T-3 登貝萊 (Ousmane Dembélé) 法國 4 1 T-3 維尼修斯 (Vinícius Júnior) 巴西 4 1 5 哈蘭德 (Erling Haaland) 挪威 4 0

隨著2026美加墨世界盃小組賽正式落幕，賽事正式進入白熱化的淘汰賽階段。國際權威機構隨即公佈了最新的「金球獎」（Golden Ball，大會最佳球員）與「金靴獎」（Golden Boot，大會最佳射手）賠率，阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）憑藉小組賽的驚人表現，在雙榜上雙雙暫居第一，展現挑戰生涯另一座世界盃榮耀的決心。在本屆世界盃小組賽中，梅西狀態極度火燙，不僅在首戰面對阿爾及利亞時上演「帽子戲法」，隨後對陣奧地利時再轟入兩球，加上對陣阿爾及利亞時那記精彩絕倫的自由球，小組賽階段便以6 顆進球高居射手榜榜首。根據英國賠率機構最新數據，梅西以4.0的賠率領跑金球獎榜單。法國超級巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）則以4.5的賠率緊追在後，隨後是同為法國隊成員的奧利塞（Michael Olise）與登貝萊（Ousmane Dembélé）。金靴獎的角逐同樣精彩，根據規則，進球數相同時將以「助攻數」作為優先排位依據。目前戰況如下：近期比賽中，登貝萊在對陣挪威時，僅花32分鐘便完成隊史次快的帽子戲法，展現出極強的進球效率，這也讓他與姆巴佩、維尼修斯等人形成集團，對榜首的梅西構成巨大威脅。儘管梅西目前氣勢如虹，但淘汰賽階段往往才是真正的考驗。值得注意的是，其他球星如英格蘭的凱恩（Harry Kane）、西班牙的新星亚马爾（Lamine Yamal）以及巴西的維尼修斯等，其賠率亦隨賽事進行不斷調整。