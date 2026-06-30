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美股週二（30日）早盤指數紛紛走揚，費城半導體指數大漲超過300點，科技股表現搶眼，台積電ADR漲幅超過2%，記憶體族群表現則略有分歧。美股主要指數30日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數小漲81點或0.16%、那斯達克指數漲160點或0.62%、標普500指數漲24點或0.33%、費城半導體指數大漲348點或2.54%。個股部分，台積電ADR股價上漲2%，股價來到464.5美元，直逼先前將近468美元高點；英特爾漲幅達4%，AMD也有接近3%的表現；另一方面，記憶體族群走勢出現分歧，美光股價平盤上下震盪，SanDisk則獨自噴出上揚5%。隨著今年上半年即將結束，標普 500 指數有望創下六年來最佳單季表現；那斯達克指數也預計能創下自 2020 年第二季以來最佳季度表現。根據彭博報導，匯豐銀行指出，美元大幅升值，將是2026年下半年投資者可能面臨的首要潛在痛苦交易（pain trade）之一，認為市場仍然容易受到美元匯率強於預期走勢的影響。匯豐銀行研判，美元將在2027年上半年逐步走強，如果美國聯準會有準備收緊政策的跡象，只要地緣政治再度出現緊張局勢，美元就有可能出現爆炸式的上漲行情。