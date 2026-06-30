大樂透第115000066期今（30）日晚間開獎，根據稍早台彩公布派彩結果顯示，本期大樂透頭獎未開出，邁入連續15期槓龜，下期（7月3日）預估銷售2.0~2.2億元，頭獎累積金額預估上看4.9億元，為今年最高頭獎總獎金。端午加碼百萬紅包則送出6組，剩餘15組將於下期續開。《NOWNEWS今日新聞》整理端午加碼百萬紅包中獎彩券行，帶領讀者一次看。
大樂透15槓下期頭獎飆4.9億！端午加碼百萬紅包開出6組
今（30）日大樂透頭獎高達4.4億，據台彩表示，本期頭獎未送出，邁入連15槓，下期頭獎獎金上看4.9億元。
端午加碼百萬紅包部分，21組100萬獎項開出情形：21組中開出6組，總中獎注數為7注，其中5組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有15組100萬獎項未開出，將於次期(7月3日)繼續加開。
🟡6月30日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
新竹市東區頂竹里南大路289號一樓－億兆彩券行
新北市樹林區保安街2段209號－銓勝投注站
臺中市北區健行路580號1樓－金旺來彩券行（均分）
新北市淡水區大忠街14號(1樓)－亮金晶彩券行（均分）
高雄市三民區建工路306號－九兆彩券行
臺北市士林區美崙街42號－德瑋商行
新竹市北區磐石里西大路852號一樓－伍吉彩券行。
🟡6月30日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：04、10、16、29、36、45，特別號14。
49樂合彩：04、10、16、29、36、45。
今彩539：03、11、23、26、37。
39樂合彩：03、11、23、26、37。
3星彩：1、7、9。
4星彩：0、9、9、9。
大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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今（30）日大樂透頭獎高達4.4億，據台彩表示，本期頭獎未送出，邁入連15槓，下期頭獎獎金上看4.9億元。
端午加碼百萬紅包部分，21組100萬獎項開出情形：21組中開出6組，總中獎注數為7注，其中5組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有15組100萬獎項未開出，將於次期(7月3日)繼續加開。
新竹市東區頂竹里南大路289號一樓－億兆彩券行
新北市樹林區保安街2段209號－銓勝投注站
臺中市北區健行路580號1樓－金旺來彩券行（均分）
新北市淡水區大忠街14號(1樓)－亮金晶彩券行（均分）
高雄市三民區建工路306號－九兆彩券行
臺北市士林區美崙街42號－德瑋商行
新竹市北區磐石里西大路852號一樓－伍吉彩券行。
大樂透獎號：04、10、16、29、36、45，特別號14。
49樂合彩：04、10、16、29、36、45。
今彩539：03、11、23、26、37。
39樂合彩：03、11、23、26、37。
3星彩：1、7、9。
4星彩：0、9、9、9。
大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果
※派彩結果以台彩官網資料為主。