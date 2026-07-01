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麥當勞世界盃買一送一刮刮樂！天天抽買一送一、周邊商品

經典球星杯限定禮盒！

足球賽事徽章組！

迷你收藏足球！

▲麥當勞2026 FIFA世界盃一堆新品今開搶。（圖／麥當勞提供）

麥當勞FIFA世界盃餐／球星杯開搶！奶昔大哥必收

▲麥當勞「FIFA世界盃餐」，含主餐、中薯、38元飲品及球星杯1個。（圖／業者提供）

麥當勞地瓜薯條今開賣！大麥克風味沾醬等新品一次看

▲麥當勞地瓜薯條回歸開賣。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞2026 FIFA世界盃餐還有球星杯開搶。（圖／麥當勞提供）

拿坡里：199元「小披薩＋3塊炸雞」

2026 FIFA世界盃麥當勞出手了！麥當勞表示，今（1）日起爽抽APP限時刮刮樂遊戲，天天抽買一送一、買送優惠100%中獎，同步開賣世界盃套餐收集6款經典球星杯、金黃地瓜薯條、大麥克風味沾醬、美墨莎莎醬足球漢堡、芒果可口可樂氣泡飲等新品一次整理。麥當勞表示，熱血攜手2026 FIFA世界盃，即日起至7月28日，加碼麥當勞APP會員限定三大周邊商品抽獎（各100組）：◾️麥當勞APP會員帳號購買任一含「經典球星杯」之套餐，有機會抽中「經典球星杯限定禮盒」。◾️以M Point兌換任一品項回饋券，則有機會抽中「足球賽事徽章組」。◾️歡樂送2.0訂購任一套餐，則有機會抽中「迷你收藏足球」。提醒大家，每購買一份套餐即有一個抽獎機會，全通路適用（交易成功且無退款紀錄）。全球麥當勞總算開賣2026 FIFA世界盃聯名！台灣期間限定「FIFA世界盃餐」，開搶「黃金右腳」貝克漢（David Beckham）、「亞洲球王」孫興慜（Son Heung-min）、「西班牙新星」亞馬爾（Lamine Yamal）、「巴西足球魔術師」小羅納度（Ronaldinho）、「法國傳奇前鋒」亨利（Thierry Henry）共5位跨世代球星傳奇。最讓粉絲瘋掉的是，麥當勞人氣角色「奶昔大哥」也有一杯可收藏！杯身上還原各球星的招牌名場面，球迷怎能不收集。（乙款，款式隨機供應、不可挑款）。而且中薯可加價升級為大薯或金黃地瓜條；38元飲料也可以補差額升級。歡樂送與外送平台也同步供應「FIFA世界盃餐／球星杯餐」，價格與供應項目請見歡樂送與外送平台。◾️台灣麥當勞再度攜手台灣地瓜農民推出「金黃地瓜條」，選用台農57號地瓜，7月1日起至9月1日（或售完為止）限期開賣。◾️：號稱是貝克漢都著迷的「大麥克風味雞塊沾醬」7月1日首度登台！相當於麥當勞最高機密的靈魂醬汁，以酸甜的美乃滋、芥末、醋和調味料製成的獨家配方，總算可以單獨購買，爽沾麥克雞塊或薯條。◾️：選用台灣愛文芒果汁與印度頂級Alphonso芒果泥、雙品種調製而成的香甜芒果醬，結合可口可樂。◾️啟發自本屆世界盃主辦國之一的墨西哥，由番茄、墨西哥辣椒與青甜椒調製出香辣爽口莎莎醬，再淋上帶有芥末風味的秘製香濃墨西哥蛋黃醬，開吃道地拉丁風味；主打四盎司厚實安格斯牛肉、或辣脆多汁雞腿排，搭配新鮮爽脆生菜與番茄片，以灑有玉米粉的特製足球壓紋麵包夾起。「足球雙人杯餐」：大麥克＋大麥克／美墨莎莎醬系列漢堡（3擇1）＋大薯＋10塊麥克雞塊＋2杯38元飲品＋2個經典球星杯，優惠價479元起。「美墨分享盒」：2份美墨莎莎醬系列漢堡（牛／雞，任選2款）＋大薯＋20塊麥克雞塊，優惠價440元起；歡樂送與外送平台同步供應「美墨分享餐」，價格請見歡樂送與外送平台。外送限定「美墨芒果可樂餐」：1份美墨莎莎醬系列漢堡（牛／雞）＋6塊麥克雞塊＋芒果可口可樂氣泡飲，優惠價239起，價格請見歡樂送與外送平台。拿坡里表示，最新速食優惠開吃，（原價485元），共有1腿排、1雞腿、1雞翅可享用。