我是廣告 請繼續往下閱讀

維京划船動作風靡全球

維京划船應援是如何誕生？

維京划船起初竟沒走紅 創作者分析原因

2026世界盃足球賽進入32強淘汰賽，挪威隊將在台灣時間7月1日凌晨迎戰象牙海岸，在本屆賽會場邊，挪威隊球迷的「維京划船」動作，已成為本屆世界盃的熱門畫面，成千上百人坐下後等著擊鼓聲，做出奮力划槳姿勢，場面震驚全球。這個動作是如何誕生的？美媒回溯了起源，來自一名身為挪威球迷的小學老師。根據ESPN報導，成千上萬驕傲的挪威人在時報廣場一同奮力划槳，波士頓市中心的電扶梯上也有眾多挪威球迷集體划船，挪威隊三場小組賽看台上的觀眾都做出這個動作。在上週PGA美巡賽旅行者錦標賽（Traveller's Championship）上，挪威名將霍夫蘭（Viktor Hovland）和雷坦（Kristoffer Reitan）身後也緊跟著一群「划船手」。這種應援通常以吹響傳統的北歐號角揭開序幕，隨後所有人會在地上坐下，排成類似維京長船的陣型。接著，帶頭者會敲響鼓聲，起初較為緩慢，但隨著節奏逐漸加快，此時球迷們會整齊劃一地將雙臂向後划，並齊聲高喊「划（Row）！」挪威的球員們也注意到這一應援動作，在 3 比 2 擊敗塞內加爾、鎖定淘汰賽席位後，全隊在隊長厄德高（Martin Ødegaard）擊鼓帶領下，在球迷面前親自跳了一段划船舞。這是挪威近 30 年來首次踏上世界盃賽場，他們和任何隊伍一樣堅定地表示，球隊的首要目標純粹就是「享受樂趣」。毫無疑問，這套划船舞已經風靡世界盃，正如冰島的「維京戰吼（Thunder Clap）」在 2016 年歐洲國家盃上引領風潮一樣。足球應援口號通常是自然形成的，其根源往往難以追溯，但「維京划船」卻截然不同，這一動作有來源可考。維京划船是如何誕生？又如何成為世界盃引領風潮的故事，始於不到六個月前的一家酒吧、一本寫滿應援歌的筆記本，以及一位執著於創造出能讓國家登上足球版圖、席捲世界盃的挪威球迷。一名小學教師弗勒伊斯塔（Ole Frøystad）走進了奧斯陸北部的一家酒吧，口袋裡放著一張寫有 10 到 15 個應援口號的清單，這是他花了數週時間創作，每一個口號都是為了確保世界不會忘記，這是挪威自 1998 年以來首次打進世界盃。在這些口號中，「維京划船舞」是他認為的王牌動作，他透露，自己研究了許多不同的應援口號，一邊走路一邊聽音樂，嘗試做不同的動作，想著什麼樣的動作才能產生強大的視覺衝擊力。他希望動作短促且簡單，且充滿力量，更希望它能融入文化，帶來巨大的震撼感。他透露，這個靈感來自於某天他想起十多年前，觀看挪威球隊羅森博格（Rosenborg）的一場比賽。他記得球場的三個看台輪流向彼此高喊俱樂部的名字：「RO！」、「SEN！」、「BORG！」，形成震撼人心的聲音，那種應援氛圍一直留在他的腦海中。接著，他想到了冰島「維京戰吼」的動作，從緩慢的節奏開始，逐漸推向高潮變成密集的拍手。弗勒伊斯塔表示，「這正是維京人當年的做法。他們划船投入戰鬥，他們收起帆、拿出船槳，一路划向海岸。隨著身體的擺動和節奏，這在體育場裡看起來就像一道海浪，絕對會很不可思議。」事實上，這個動作曾在三月分與瑞士的友誼賽中，出現首次嘗試，但那次並沒有爆紅，弗勒伊斯塔發現了原因，球迷們需要把背部力量用上，展現出正確的划船姿勢。弗勒伊斯塔、以及挪威球迷應援的領袖人物之一的哈姆蘭（Torstein Hamran）和許多球迷開始行動，他們製作了教學影片，指導球迷究竟該如何划船，甚至讓這些影片登上了當地的新聞頻道。弗勒伊斯塔強調，如果你划船時不用到背部力量，那就看不出效果，大家只會聽到聲音，看不到畫面；他表示，自己當時沒多少粉絲，結果發了那支划船教學影片後，突然有 3800 萬次觀看和將近 300 萬個讚，且這還是在世界盃開始之前。在哈蘭德宣傳了這個動作後，掀起了爆發式的浪潮，挪威隊總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）則抱持著不同觀點，他認為，這對球迷來說很好玩，但世界盃結束後我們就不會再划船了，這可以作為錦標賽期間的一個噱頭。至於弗勒伊斯塔和哈姆蘭目前則在美國，夢想著挪威能寫下歷史之最的晉級之路。