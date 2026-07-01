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▲台灣運彩推出「買運彩 瘋足球」世界盃限定活動，由活動大使蕭煌奇擔任代言人，祭出Land Rover名車、現金及黃金等多項好禮，總獎額超過1000萬元，邀請球迷一起瘋世足、抽大獎。（圖／台灣運彩提供）

▲世界盃開踢，台灣運彩抽千萬大獎，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

2026年美加墨世界盃進入32強淘汰賽階段，銷售額已經突破32億，隨著賽事強度全面升級，運彩投注熱度也持續升溫。為了讓第一次接觸運彩、或是不熟悉投注流程的消費者更容易參與世足賽事，台灣運彩特別新增「世足快投」專區，民眾只要前往實體投注站，透過運彩網站選定想要投注的世界盃賽事，即可一鍵生成投注單，省去逐項填寫的時間，讓新手也能快速完成投注。世界盃淘汰賽是運彩投注最受關注的階段之一，不僅強隊陸續正面對決，每場比賽也都攸關晉級與淘汰，賽事張力明顯高於小組賽。台灣運彩看準世足熱潮，推出「世足快投」功能，讓消費者能更直覺選擇投注標的。民眾可到實體投注站，在台灣運彩網站的「世足快投」專區中，選擇想要投注的賽事與玩法，系統就會自動生成投注單。完成後即可在投注站進行投注，不需要手寫投注單，也能降低選錯賽事或填寫錯誤的機率，對運彩新手來說更加便利。隨著32強淘汰賽全面展開，台灣運彩也已開放世界盃淘汰賽所有賽事的單場投注與場中投注。相較小組賽仍可能出現輪換、戰意差異與晉級條件變化，淘汰賽採單敗淘汰制，每場比賽都必須分出勝負，也讓勝平負、讓分、大小分與場中投注等玩法更具話題性。接下來多場焦點戰都受到球迷與投注族群關注，包括塞內加爾對比利時、克羅埃西亞對葡萄牙、法國、阿根廷賽事陸續登場，都有機會成為單場銷售熱門賽事，世足投注買氣有望在淘汰賽階段再創高峰。除了新增「世足快投」專區，台灣運彩也在世足賽期間推出「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動。活動期間不限球種、不限玩法，只要符合指定資格，消費者就有機會參加抽獎，把名車、黃金等好禮帶回家。台灣運彩提醒，相關活動資格、投注條件與抽獎辦法，均以台灣運彩官網公告為準。想參與世界盃投注或了解活動詳情的民眾，可至台灣運彩官方網站查詢，或前往實體投注站洽詢。