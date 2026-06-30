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被動元件大廠國巨今（30）日出現違約交割申報，根據證交所資料顯示，國巨違約交割金額為3880萬元，通報券商包括口袋證券、第一金中壢、北城、國泰敦二、國泰敦南、中信託高雄及富邦南屯等7家券商分公司，橫跨北中南。證交所統計，30日全體券商申報違約交割買進、賣出合計金額約1.31億元，買賣相抵後金額約1005萬元，其中國巨達個股違約揭露標準，也是今年上市櫃公司合計第15案。違約交割是指投資人完成交易後，未能在規定交割期限內支付款項或交付證券，券商須依規定向交易所申報。台股採T+2制度，回推今日所揭露違約為6月26日買賣所致，而國巨25日才創歷史高點1155元，加上今年以來走勢剽悍，不少投資人持續看好，未料26日卻打入跌停、收1015元，該日盤中高低點差高達85元，若盤中買進卻未在下殺時及時停損，恐怕跌停是導致想賣都跑不掉的主因。回顧今年以來上市櫃達揭露標準的個股違約交割案件達15件。最早出現在櫃買，1月15日環宇-KY違約金額1072.15萬元。4月起個案增加，4月14日聯亞違約6889.5萬元；金居4月21日違約1億1083萬元，隔日再出現2343.75萬元違約申報；穩懋4月27日違約9669.63萬元，4月28日再申報8669.7萬元；信驊4月27日違約3283.5萬元；群聯6月9日違約2284.02萬元；旺矽6月12日違約1207萬元。上市則有旺宏3月5日違約5902.39萬元，再來是佳必琪6月9日、違約金額高達1億4950萬元，為目前今年最大宗個案。此外，新日興與欣興6月12日分別出現3051.3萬元及2776.1萬元違約；華通6月26日則申報8574.5萬元，國巨30日的3880萬元，為最新一筆個股違約揭露案件。