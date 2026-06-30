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▲副市長林欽榮率隊「青春專案首場擴大聯合稽查」，針對暑假期間青少年易聚集、活動場所實施臨（路）檢。（圖／記者郭俊暉攝,2026.06.30）

▲高雄市於暑假首日深夜舉辦擴大掃蕩臨檢勤務，總計動員17個分局、刑大、保大、交通大隊、少年警察隊及市府跨局處聯合稽查小組等共同執行威力掃蕩。（圖／記者郭俊暉攝,2026.06.30）

「115年暑期保護青少年-青春專案」於7月1日開始，高雄市政府為展現「營造安全、優質活動空間，預防偏差行為及被害，讓青少年有健康、愉快的暑假」之決心。市長陳其邁指示，因應暑假來臨，要求市府教育、社會、經濟發展、勞工、衛生、消防、工務、毒品防制及警察局等局處加強聯合公共安全稽查，宣導業者應提供青少年安全、優質的活動環境。於暑假首日深夜，全市同步舉辦擴大掃蕩臨檢勤務，總計動員17個分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊及市府跨局處聯合稽查小組等計出動749人，共同執行威力掃蕩。並由副市長林欽榮率隊「青春專案首場擴大聯合稽查」，與警察局長趙瑞華率領各編組優勢警力結合市府跨局處聯合稽查小組，針對暑假期間青少年易聚集、活動場所實施臨（路）檢，強化菸害防制、毒品藥物濫用及暴力犯罪等不法情事之查察取締。同時，市府各局處製作淺顯易懂，一看明白的宣導手舉牌、警察局也準備實體仿真毒品於現場與青少年、業者面對面即時宣導，用最直接有效的方式讓青少年懂得保護自己、遠離各項危害。副市長林欽榮也要求市府各業管單位應全面檢視設備安全、警示標語並加派人員巡邏、勸導、取締，確保青少年參與活動安全無虞，尤其是強化宣導注意水域安全，避免危險戲水，以降低溺水憾事發生，讓民眾都能玩的平安、順暢、安心。警察局局長趙瑞華呼籲，暑假是青少年的打工旺季，不法分子常以「輕鬆賺、免經驗」等詐騙手法，哄騙學子淪為詐騙車手、人頭帳戶等，家長於暑假期間應重視家中未成年子女生活動態、交往狀況，切勿放任深夜仍在外遊蕩，或涉足妨害身心健康之不當場所。