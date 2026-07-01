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▲家樂福品牌更名後，量販店確認改名「萬家福」、超市改為「樂家康」。（圖／記者黃韻文翻攝）

▲頂好 Wellcome，2020年由家樂福收購後，門市陸續改裝為家樂福超市。（示意圖／翻攝自 Google map ）

▲全台大潤發招牌走入歷史，2026年全面更名為「大全聯」。（圖／記者黃韻文攝）

▲過去有網友分享萬客隆的紙袋，隨即引起全場回憶殺。（圖／爆廢公社）

家樂福今（1）日正式更名為「萬家福」，陪伴台灣多年的招牌走入歷史。不過，這並非家樂福第一次見證品牌更名或消失，從接手本土量販品牌「萬家福」部分門市，還有特易購到頂好，近20年來一路串起3個退出市場的品牌。如今隨著法國Carrefour品牌授權到期，統一集團收購家樂福後，在2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，此舉，讓量販以及超市每年可省下可觀授權費，家樂福將在7月1日正式更名為「萬家福」。事實上「萬家福」是台灣早期本土量販品牌之一，前身為1991年成立的「新迪化街大賣場」，並於1993年正式更名為「萬家福」，後因經營不善，於2008年退出市場，部分店面則由家樂福及愛買接手經營，品牌也自此走入歷史。據了解，「萬家福」商標已於過去失效，因此重新註冊、重新啟用並無法律疑慮；不過，這次重新啟用的「萬家福」僅沿用品牌名稱，與過去萬家福的經營團隊並無任何關聯。英國零售巨頭Tesco於2000年在桃園開設台灣第一家據點，有24小時營業，商品定位為經濟實惠，同時也有自有品牌商品。不過在2005年台灣家樂福以1.32億歐元（約新台幣52.7億元）收購。特易購6間門市門市全數改掛家樂福招牌，Tesco品牌也隨之退出台灣市場。目前家樂福多家門市前身皆為特易購（Tesco）在台營運據點，，皆由原特易購門市轉換而來，隨著品牌更迭，也見證台灣量販市場的整併歷程。曾是台灣最具代表性的社區超市之一的頂好 Wellcome，2020年由家樂福收購後，門市陸續改裝為家樂福超市，頂好旗下的頂級超市 JASONS Market Place，後續也陸續更名為「Mia C'bon」超市。並於2022年完成品牌整併，「頂好」正式退出市場。雖然門市仍持續營運，但熟悉的綠色招牌與品牌名稱已成為不少民眾的共同回憶。自2026年7月1日起，家樂福超市再度更名為「樂家康」，讓不少消費者笑稱，短短幾年內見證了超市品牌「二度改名」。大潤發曾與家樂福、好市多並列台灣重要量販通路，2022年由統一集團取得經營權後，隨著品牌整合規劃，並於2026年全面更名為「大全聯」。雖然門市、商品與經營團隊大多維持不變，但陪伴台灣消費者近30年的「大潤發」品牌正式畫下句點。萬客隆是台灣早期倉儲式量販店的代表品牌之一，採會員制、大包裝販售模式，曾掀起量販購物風潮。不過隨著家樂福、大潤發等業者崛起，加上市場競爭加劇，萬客隆最終退出台灣市場，成為許多六、七年級生的共同記憶。特力屋早年與英國居家修繕品牌B&Q合作，門市曾以「B&Q特力屋」對外營運。雙方合作結束後，B&Q品牌退出台灣，店名也回歸「特力屋」。雖然特力屋持續經營至今，但「B&Q」這個品牌已從台灣零售版圖中消失，成為不少消費者的回憶。