7月1日超商咖啡優惠，今日各地飆高溫，消暑來杯咖啡提神醒腦，7-11今起有精品美式、精品拿鐵買7送7；全家APP隨買跨店取大杯特濃美式、特濃拿鐵買30送30，寄杯只限今天，並且本周五起有新一波優惠開跑，門市特大杯經典拿鐵25元多一杯，霜淇淋加6元多吃一支，相當於近半價優惠。
🟡全家便利商店
📍APP｜7月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
◾全家霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）到7/3
📍門市｜7月3日起至7月7日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋第二支6元，約5.6折（原價49元、特價約28元）
◾曠世奇派雪糕草莓／玫瑰鹽10元多一件，約61折（原價49元、特價30元）
◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾阿奇儂乳酸脆樂冰買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾士力架花生可可棒牛奶糖買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾老虎牙子Light有氧飲料買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾FMC古早味紅茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾黑糖粉粿酷繽沙（牛奶／咖啡）任兩杯85元，66折（原價65元、特價43元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜7月1日至7月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜7月2日至7月7日
◾大杯濃萃美式11杯350元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾經典好時可可（冰／熱）、香草焦糖風味瑪奇朵（冰／熱）、黃金榛果太妃風味拿鐵（冰／熱）、鹿兒島濃焙茶拿鐵（冰／熱）任11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青任11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜7月2日至7月5日
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾懷舊鳳梨冰買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾梔子花奶青、琥珀小葉奶茶2送2 ，5折（原價60元、特價30元）
◾香鑽水果茶2送2，5折（原價70元、特價35元）（7/1~7/3）
◾開心果奶蓋系列買2杯120元，(原價95元、特價60元)
📍門市｜6月24日至7月14日
◾愛文芒果雪酪冰沙／愛文芒果冰青茶任選2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾芒果青氣泡飲單杯優惠價40元，6.2折（原價65元、特價40元）至9月1日
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜7月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
◾全家霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）到7/3
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
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📍APP｜7月1日至7月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
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◾大杯燕麥拿鐵11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）
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📍門市｜7月2日至7月5日
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◾香鑽水果茶2送2，5折（原價70元、特價35元）（7/1~7/3）
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📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
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◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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