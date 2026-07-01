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▲萬家福今（1）日深夜陸續換上新招牌，家樂福在台近40年的回憶劃下句點。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7月1日家樂福全面改為新名稱「萬家福」，記者深夜12點直擊新店店，現場已有施工人員陸續動工。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萬家福今（1）日深夜陸續換上新招牌，家樂福在台近40年的回憶劃下句點。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萬家福新店店建築外牆的主招牌，預計將在上午前完工。（圖／記者鍾怡婷攝）

陪伴台灣近40年的家樂福真的要再見了！隨著法國Carrefour品牌授權到期，7月1日家樂福全面改為新名稱「萬家福」，記者深夜12點直擊新店店，現場已有施工人員陸續動工，將門市招牌換新，掛上新LOGO「萬家福」，目前家樂福舊LOGO已經被全面清除，店面不見任何痕跡，隨著新招牌亮相，也意味著家樂福真的走入歷史了，不過更名過程浩大，預估年底才會全台、全店完成品牌LOGO換新。統一集團董事長羅智先今年5月於股東會上首度對外說明家樂福更名進度，當時明確指出：「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不得再使用家樂福名稱。」記者今（1）日凌晨直擊新店店，現場已有工班進駐施工，陸續掛上新招牌，包括入口處與高塔招牌均已完成更換，而大型主招牌更換步驟較繁瑣，需要將切塊的招牌一片一片貼上，預計要到早上才能看到新面貌。據悉，「萬家福」招牌作業啟動，首波將由六都主要門市施工，像是新北新店店、台北內湖店、桃園經國店、台中文心店、台南安平店、高雄鼎山店。不過由於人力有限，整體工程規模龐大，全台門市將分批施工，整體工程預計在明年第一季完工。而過去幾個月，家樂福改名的「新名稱」成為外界焦點，最終定案「康達盛通」為企業名稱，量販店改名為「萬家福（Prosperity Plaza）」、超市體系改為「樂家康（Uni-Prosperity）」。過去法國家樂福（Carrefour）LOGO是在1996年誕生，設計靈感是源自法文原意「十字路口」，因此有代表品牌性的「C」字組成兩個箭頭，象徵各路的客源的聚集在店內，紅藍白配色源自品牌發源地法國的國旗顏色。新的LOGO則是以「P」字代表，全文Prosperity Plaza。色彩也從原本量販店的藍、紅配色，結合家樂福超市的橘色，調整為藍、橘雙色設計，象徵品牌整合，同時傳達「繁榮生活聚落」的品牌理念，強化與統一集團的品牌連結，展現集團整合量販與超市事業的新形象。