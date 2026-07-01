台灣量販與超市通路迎來全新里程碑！「萬家福」量販與「樂家康」超市於7月1日正式公開亮相，第一期DM優惠即起開跑至7月14日，將近600款商品買一送一，記者直擊門市，特價專區超多商品，包括衛生紙、零食、家居用品通通有，且即起至7月28日門市天天有限定商品開搶，最低只要10元，包括手持充電風扇、泡麵、廚房用具等。
🟡萬家福第一期DM優惠公開！近600款商品買一送一
萬家福第一期DM公開、優惠開跑，即起至7月14日將近600個品項買一送一，其中包含100個新商品也都半價。《NOWNEWS》記者直擊現場，一大區特價商品逛不完，小家電、氣泡飲品、茶飲、養生補品、冷藏乳品、冷凍食品、冰品、個人清潔用品、生鮮蔬果魚肉，通通都半價。
且多款熱賣統一商品享OPENPOINT10倍送，單筆購買指定統一商品，滿399元贈統一蜜豆奶一瓶，或統一脆麵，還能再19元加價購好勁道千羽拉麵一包（320g）。
萬家福第一期DM優惠！門市天天最低10元搶購商品
萬家福即起至7月28日前，門市每天有一支熱門商品限時搶購，每日開搶時間為下午3點至4點，其中必搶關注夯品，生鮮海產、冷藏雞胸肉與雞肉系列、手持充電風扇、泡麵、廚房用具、洗髮精、飲品、乳品等，每日指定至少超過50份貨量開搶！
同時間，萬家福單筆消費滿1699元；樂家康、家速配單筆滿699元，享OPENPOINT點數3倍送，量販店及線上單筆最高回饋500點，超市店／家速配單筆上限50點。
衛生紙搬搬樂！限時30秒搬走全免費
7月4日當天，只要在萬家福全台21家指定量販店(重慶、桂林、蘆洲、內湖、淡新、經國、中壢、新店、內壢、樹林、中原、文心、西屯、彰化、嘉義、青海、安平、鼎山、楠梓、屏東、仁德店)限當日購買衛生紙商品單筆滿599元即可報名參加「衛生紙搬搬樂活動」。
消費者持購買發票至服務中心報名，限活動前15分鐘完成登記，每場提供10位名額，限時30秒內免費在衛生紙區中搬走想要的衛生紙商品。
🟡樂家康超市第一期DM優惠！超過200個品項買一送一
樂家康即起至7月28日，第一期DM優惠有近300個品項買一送一，包含20個新商品，有水、茶飲、罐頭、衛生紙、米、養生補品、巧克力、麻糬、冷藏乳品、冷凍食品、個人清潔用品、居家清潔用品、五金等。第一期DM點這裡看
同時間，每周五六日下午3點到4點，一款熱門商品搶購最低10元起，有馬桶清潔劑、洗衣球、抗菌濕巾、泡麵、菜瓜布、襪子、優酪乳、高級碘鹽、茶飲等等，每日指定至少超過50份貨量開搶。
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萬家福第一期DM公開、優惠開跑，即起至7月14日將近600個品項買一送一，其中包含100個新商品也都半價。《NOWNEWS》記者直擊現場，一大區特價商品逛不完，小家電、氣泡飲品、茶飲、養生補品、冷藏乳品、冷凍食品、冰品、個人清潔用品、生鮮蔬果魚肉，通通都半價。
且多款熱賣統一商品享OPENPOINT10倍送，單筆購買指定統一商品，滿399元贈統一蜜豆奶一瓶，或統一脆麵，還能再19元加價購好勁道千羽拉麵一包（320g）。
萬家福即起至7月28日前，門市每天有一支熱門商品限時搶購，每日開搶時間為下午3點至4點，其中必搶關注夯品，生鮮海產、冷藏雞胸肉與雞肉系列、手持充電風扇、泡麵、廚房用具、洗髮精、飲品、乳品等，每日指定至少超過50份貨量開搶！
同時間，萬家福單筆消費滿1699元；樂家康、家速配單筆滿699元，享OPENPOINT點數3倍送，量販店及線上單筆最高回饋500點，超市店／家速配單筆上限50點。
7月4日當天，只要在萬家福全台21家指定量販店(重慶、桂林、蘆洲、內湖、淡新、經國、中壢、新店、內壢、樹林、中原、文心、西屯、彰化、嘉義、青海、安平、鼎山、楠梓、屏東、仁德店)限當日購買衛生紙商品單筆滿599元即可報名參加「衛生紙搬搬樂活動」。
消費者持購買發票至服務中心報名，限活動前15分鐘完成登記，每場提供10位名額，限時30秒內免費在衛生紙區中搬走想要的衛生紙商品。
🟡樂家康超市第一期DM優惠！超過200個品項買一送一
樂家康即起至7月28日，第一期DM優惠有近300個品項買一送一，包含20個新商品，有水、茶飲、罐頭、衛生紙、米、養生補品、巧克力、麻糬、冷藏乳品、冷凍食品、個人清潔用品、居家清潔用品、五金等。第一期DM點這裡看
同時間，每周五六日下午3點到4點，一款熱門商品搶購最低10元起，有馬桶清潔劑、洗衣球、抗菌濕巾、泡麵、菜瓜布、襪子、優酪乳、高級碘鹽、茶飲等等，每日指定至少超過50份貨量開搶。