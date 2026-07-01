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7月新制職場霸凌法來了！符合5大條件就算霸凌

值得注意的是，這個「職場霸凌」並不侷限在主管，連平行同事，甚至是下屬對主管「下對上」的行為，只要符合要件的話，都有可能會構成職場霸凌。

▲7月新制「職場霸凌法」5大符合要件速看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

勞工職場霸凌問題「企業不能不管」！公司罰款金額最重450萬

即使沒有正式申訴，也立刻採取適當措施，不能消極處理或放任不管，否則可處3萬元至75萬元罰鍰，情節重大最高可加重至112.5萬元。

如果雇主未盡善防治責任，導致勞工發生職業病或工作相關疾病，可處5萬元至300萬元，最重可提高至450萬元

▲公司企業如果消極處理職場霸凌申訴將會被罰款，最重可以罰到450萬元。（圖／取自Unsplash）

勞工怎麼申訴職場霸凌！老闆霸凌、離職可申訴嗎？

如果說是老闆、公司最高管理人涉及霸凌，勞工可以直接向地方主管機關提出申訴

申訴人需要在霸凌行為結束後3年內提出，若涉及主管利用權勢霸凌，離職後一年內仍可提出申訴。

▲申訴人需要在霸凌行為結束後3年內提出，若涉及主管利用權勢霸凌，離職後一年內仍可提出申訴；老闆若涉及霸凌，可以直接跟當地政府機關申訴。（圖／兒盟提供）

常見的職場霸凌狀況！下班還傳LINE算不算？

單純下班傳送工作訊息並不等於霸凌，仍須視工作內容是否屬執行職務，以及是否具備業務上的必要性與合理性。

▲下班傳LINE是否構成職場霸凌？實際上還是要看工作內容是否屬執行職務，以及是否具備業務上的必要性與合理性。（示意圖／NOWNEWS攝影中心）

惡老闆、惡主管、惡同事即刻起請小心了！攸關全國勞工權益的《職業安全衛生法》部分條文修正案，其中新增「職場霸凌防治專章」從今（1）日起正式施行，這也是台灣首度明確將職場霸凌明確納入法律規範當中。《NOWNEWS》特別整理「符合職場霸凌5大條件」、「公司面臨罰款多少」、「申訴流程期限」、「常見霸凌狀況」、「下班還傳LINE算霸凌嗎？」等問題，帶勞工一文看懂未來如何捍衛自己的權利！過去的職場霸凌成立與否，常常都取決於個人主觀認定，充滿許多模糊空間，不過這回的新制同時公布包含《職場霸凌防治措施準則》及《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》兩項子法，勞動部強調，新制並非只憑個人感受認定，而是必須符合特定法律要件，經調查後才能成立。那麼根據新法的規定，要達到職場霸凌的認定，要達到以下的5項條件：然而新制另一項重要的改變，就是雇主只要知道疑似有職場霸凌事件，且針對企業規模不同履行義務也不同，像是10人以上要設置霸凌申訴管道；30人以上要訂定防治、成立申訴單位以及懲戒規範；100人以上則需要再成立調查小組，且外部委員要達到一定比例以上。另外，新法也提高企業違規成本，除了前面提到消極不管的罰款之外，；公司最高負責人若經認定涉及職場霸凌，將面臨1萬元至100萬元的個人罰鍰。新制也有明定完整的申訴程序，假設你待的公司已經有跟著規定走，雇主在收到申訴之後必須在10個工作日決定是否受理，受理後7個工作日內完成登錄並通知當事人，100人以上企業必須在15個工作日內成立調查小組，原則事件調查必須在兩個月內完成，必要可延長至三個月，視案件處理程序依照企業規模不同，最長可以到3至5個半月。，不需經由公司內部處理；另外原則上，至於訂便當、訂飲料沒有揪算不算？職安署則說，如果是同事私下互動，跟執行職務無關，原則上就不屬於職場霸凌；那下班傳LINE是否符合霸凌要件？勞動部則說，總結來說，如果現在的你正處在職場霸凌的環境中，請不要讓這些惡人好逍遙，勇敢申訴捍衛自身勞工權益。