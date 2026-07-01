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▲丁小芹在蝦皮成立新賣場，重操舊業當網拍老闆。（圖／翻攝自蝦皮）

▲丁小芹當初一審被判刑後，才召開記者會道歉。（圖／翻攝自丁小芹臉書）

女星丁小芹因賣假包事件遭判刑2年6個月，入監服刑後於2022年4月出獄，她也因此淡出螢光幕，轉往TikTok發展直播帶貨，最近更在蝦皮開設賣場，店鋪名稱為「YQ JELLY STUDIO 原創設計時尚買手店」，簡介自稱有8年服飾批發工廠經驗；而店鋪除了飾品外，也販售小眾品牌服裝，模特兒則靠AI生成，非丁小芹本人。據《CTWANT》報導，丁小芹出獄3年後，再度開設網拍店，目前該店鋪在蝦皮上有5星好評，賣場介紹則寫道，老闆有8年飾品批發經驗，「2025年7月轉型與台灣設計師聯名YQ JELLY STUDIO原創手作重工髮飾，在日本Laforet原宿B2第一家寄賣店。2026年夏季台灣台北陸續兩家寄賣店合作。」服飾部分的介紹則是：「2026年正式與6家韓國歐美專櫃設計師品牌合作，挑選簡約大方高質感百搭，性價比極高，針對講究時尚品味、社會階級獨立自主的女性，嚴選高品質時尚不等於奢侈中低價位的專櫃服裝」。丁小芹也有在自己的IG分享開業一事，透露自己剛成立這個工作室：「低調開業、默默耕耘、請多指教」。目前賣場的粉絲僅900多人，而她的模特兒照片都非真人親拍，而是使用AI模特，照片看起來頗具個人特色。回顧丁小芹假包事件，她自2015年起，在蝦皮等網拍平台販售Chanel、Fendi等精品包與衣物。她宣稱商品皆為「歐洲帶回的全新正品」，並附帶保證書，吸引大批被害人下單。但買家收到貨後鑑定發現全是「中國仿冒假貨」，甚至有人匯款後根本沒收到商品。丁小芹雖一度辯稱不知情、帳號借給朋友使用，不過法官認定她詐欺罪罪證明確。最終，她被依詐欺取財、違反商標法等罪名，判處有期徒刑2年6個月定讞。