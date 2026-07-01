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AI晶片股再發威 輝達、AMD、台積電ADR同步走強

華爾街交出亮眼成績單 羅素2000創35年最佳上半年

企業財報撐盤 第二季三大指數齊創近年最佳表現

下半年聚焦Fed、美伊局勢與AI投資熱潮

美股週二（6月30日）在半導體族群強勢帶動下全面收高，為2026年上半年及第二季畫下亮眼句點。市場持續消化人工智慧（AI）投資前景、美伊局勢降溫，以及企業獲利表現優於預期等利多，道瓊工業指數再創歷史收盤新高，標普500指數與那斯達克指數同步收漲，上半年皆繳出亮眼成績單。道瓊工業指數上漲136.46點或0.26%，收報52319.20點，刷新歷史收盤紀錄；標普500指數上揚58.93點或0.79%，收在7499.36點；以科技股為主的那斯達克指數挺升393.58點或1.52%，收26213.72點；費城半導體指數勁揚537.30點或3.92%，收14246.96點。帶動大盤走揚的主力仍是半導體股。AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）上漲2.6%，超微（AMD）大漲7.7%，英特爾（Intel）也勁揚6%。台積電ADR上漲4.94%。追蹤半導體產業的VanEck Semiconductor ETF（SMH）單日上漲逾3%，今年以來累計漲幅已達82%，持續展現市場對AI晶片需求的高度信心。CNBC報導，隨著週二收盤，華爾街也正式結束2026年上半年與第二季交易。整體來看，道瓊工業指數今年前六個月累計上漲8.9%，創下自2021年以來最佳上半年表現；標普500指數上漲9.6%；那斯達克表現最為亮眼，半年漲幅超過12%；以中小型股為主的羅素2000指數更大漲近22%，創下1991年以來最佳上半年表現。回顧今年市場走勢，上半年雖然伴隨劇烈震盪，包括美伊衝突推升能源價格、AI投資熱潮是否過熱等疑慮，都曾引發市場波動，但三大指數仍屢創歷史新高。Orion投資公司投資長霍蘭（Tim Holland）表示，今年上半年市場最大的啟示，就是企業獲利的重要性幾乎凌駕一切，除了利率政策之外，財報仍是左右股市最關鍵的因素。尤其第二季，美股漲勢明顯加速。隨著市場對AI投資泡沫疑慮降溫，加上美伊衝突有望趨於緩和，投資人風險偏好回升，帶動主要指數大幅反彈。其中，標普500與那斯達克第二季分別大漲14.9%、21.4%，創下自2020年第二季以來最大單季漲幅；道瓊指數也上漲12.9%，為2022年第四季以來最佳季度表現。展望下半年，市場仍聚焦美國聯準會（Fed）利率政策、美伊局勢發展，以及AI投資熱潮是否延續。霍蘭認為，只要美國與伊朗衝突沒有再度升級，本輪多頭行情仍有望持續擴大，資金也可能逐漸由高估值的AI概念股，轉向估值相對便宜的價值型股票及景氣循環股。他指出，AI基礎建設投資依舊是市場關注焦點，但若深入觀察今年以來的盤勢，除了AI概念股外，價值型股票近期同樣表現突出。若利率維持高檔，雖可能對高本益比成長股形成壓力，卻有利於受景氣循環帶動的產業，預料將成為下半年市場另一波投資主軸。