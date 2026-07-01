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市售乳品五大天王 一張表看懂「品名差在哪」

乳品類型 法規定義與關鍵標準 鮮乳 僅限取得「鮮乳標章」、CAS或TAP等驗證標章的國產在地乳品。 牛乳/羊乳 乳含量 100% 的進口液態乳（如保存期長達 70 天的 ESL 乳），禁止使用「鮮乳」二字。 保久乳 以生乳或食用動物乳為原料，乳含量 100% 但經商業滅菌，可常溫保存。 調味乳 乳含量達 50% 以上，添加其他原料，並使用生乳、食用動物乳或保久乳製成。 乳飲品 乳含量達 50% 以上，添加其他原料或使用乳粉、濃縮加水還原的還原乳。

鮮乳、CAS、TAP標章大對決 這款把關最難拿

▲農業部核發之新版「臺灣鮮乳標章」，是今起乳品新制中認證100%國產合格生乳的核心標誌。（圖／農業部提供）

內行推 3 款滿分低溫乳 強烈示警：避開「這3字」

▲面對2026年乳品新制，專家推薦優先選擇「100度以下低溫殺菌」的鮮乳，以保留最多天然活性成分。圖為本次評比中獲得滿分推薦的 3 款國產低溫鮮奶品牌。（圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

台灣牛奶正名了！鮮乳新制今（1）日上路！食藥署明定僅取得「鮮乳標章」或TAP、CAS驗證的國產乳能標示為「鮮乳」，其餘一律只能稱「牛乳」、「保久乳」或「乳飲品」。市售乳品究竟差在哪？本文帶您一次看懂差異，加碼專家推薦3款主打「100度以下低溫殺菌」的滿分國產鮮乳！新制上路後，走進超商與量販店的冷藏櫃，品名標示將變得界線分明。消費者只要認明以下五大分類定義，就能一眼看穿手上的乳品本質：既然新制規定只有貼上國產認證標章的才能叫鮮乳，那常見的「鮮乳標章」、「TAP產銷履歷」與「CAS優良農產品」究竟差在哪？：難度最高！ 採取嚴格的溯源管理，從最上游的土地管理、牛隻飼養、用藥，一路控管到下游加工，生產流程一掃 QR Code 全披露。：政府針對國產生乳進行的總量管制，乳品工廠收購多少合格生乳，就核發對等張數的標章，防範混充奶粉。： CAS 歷史悠久，主訴求是「加工過程安全衛生」，僅針對工廠端的稽查與分切，並不包含最上游的土地與原料端管理，過去曾發生原料端出問題的案例。專家指出，TAP 與鮮乳標章含金量最高，因為他們強管了最難控制的源頭飼養；CAS 則只限於工廠端的管控，若是小規模酪農戶未販售給大廠，通常會優先申請 TAP 標章來證明自身品質。面對乳品新制，食品業專家與醫學界不約而同推薦優先選擇「100度以下低溫殺菌」的在地鮮乳，這類製程最能保留天然乳清蛋白的活性，且污染物最少。以下為各大通路內行最推的滿分鮮乳清單：：採用 72 度、15 秒殺菌，市售最容易購買，天然活性與營養保留最完整。：採用 83 至 93 度（HTST）殺菌，殺菌溫度低、風味純粹，適合對品質挑剔的讀者。：在地小農首選，認明低溫加工版本，風味濃郁。食品業老闆「妙妙 MiaoMiao」也對熱愛健身的族群發出提醒：如果包裝上標榜「高蛋白」這 3 個字，購買前務必三思！ 這類預調飲品本質多屬於添加了乳化劑與磷酸鹽的「乳飲品」，而非純鮮乳。醫學研究指出，預調飲的加工乳化劑會侵蝕腸道黏膜引發慢性發炎，而無機磷酸鹽更會加重腎臟負擔。專家強調，「加工高蛋白無法取代原型食物」，優先選擇成分單純的「純鮮乳自主添加乳清蛋白粉」，才是內行人最推的增肌黃金組合。