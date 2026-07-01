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在 2026 美加墨世界盃十六強淘汰賽中，挪威隊與象牙海岸隊在達拉斯展開了一場歷史性的對決。憑藉明星前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在第86分鐘的致勝進球，挪威隊最終以2：1驚險勝出，成功贏得隊史首場世界盃淘汰賽勝利，正式挺進16強，下一輪將強碰奪冠熱門巴西隊。這場被視為兩國歷史上最重要的戰役之一，雙方在壓力下展現了極高的競技水準，挪威隊率先打破僵局，第39分鐘，隊長厄德高（Martin Ødegaard）送出關鍵助攻，讓21歲的新星努薩（Antonio Nusa）展現絕佳腳法，在禁區左側內切後轟出一記精彩的世界波，助挪威以1：0領先進入中場。下半場象牙海岸隊在換上曼聯悍將迪亞洛（Amad Diallo）後進攻全面活化，迪亞洛先是在防守端拯救了險些擴大領先的失球，隨後更在第74分鐘切入禁區冷靜射門扳平比分。決勝時刻： 比賽尾聲，挪威隊展現了強大的韌性。第86分鐘，貝格（Patrick Berg）在禁區內吸引防守後橫傳，哈蘭德在門前以招牌的門前包抄，將球輕鬆送入網窩，完成這場比賽的「一劍封喉」，幫助挪威鎖定歷史性的勝局。挪威隊此次晉級別具意義，這是他們自1998年以來再度重返世界盃舞台，並首次在淘汰賽階段取勝。接下來，他們將於7月5日（週日）晚間，於大都會人壽體育場（MetLife Stadium）對戰五屆冠軍強權巴西隊。這場16強對決，也恰好與28年前挪威擊敗巴西的傳奇賽事遙相呼應，全球球迷正拭目以待這支北歐勁旅能否再創奇蹟。