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▲法國隊當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在此役大殺四方，全場梅開二度，將個人在世界盃的總進球數推高至18球，正式超越德國傳奇克洛澤，距離歷史進球王梅西僅剩一球之差。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽持續熱戰，以I組頭名之姿晉級的「高盧雄雞」法國隊，今（1）日在紐約大都會人壽體育場迎來F組第三驚險出線的瑞典隊。這場雙方在世界盃賽場上的「首次交鋒」，最終演變成法國隊當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的個人秀。他全場梅開二度，帶領法國以3：0痛擊瑞典，輕鬆摘下16強門票；而姆巴佩個人的世界盃總進球數也正式來到18球，距離歷史進球王梅西（Lionel Messi）僅剩一步之遙。此役法國隊精銳盡出，由姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利塞（Michael Olise）與巴爾科拉（Bradley Barcola）組成極具破壞力的前場攻擊線。開賽後法國隊隨即掌握主動權，展開狂轟猛炸。第20分鐘，拉比奧（Adrien Rabiot）送出精準直塞，姆巴佩單刀推射破網，但卻因越位在先被判無效；隨後在第32分鐘，姆巴佩的禁區掃射又無情地擊中立柱。緊接著第35分鐘，輪到奧利塞在禁區內上演精彩倒鉤，皮球竟再次中框彈出，讓法國隊屢屢錯失領先良機。直到上半場終了前的第45分鐘，法國隊的猛攻終於收到回報。奧利塞右路低射被擋出後，法國隊把握戰術角球機會，姆巴佩從左路連續內切抹入禁區，以一記漂亮的小角度抽射破門，幫助球隊帶著1比0的領先優勢進入下半場。這顆進球也讓他正式超越德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose），獨居世界盃歷史射手榜第二位。下半場易邊再戰，法國隊的攻勢依舊銳不可擋。第52分鐘，法國在中場成功斷球後發起閃電反擊，楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）妙傳給奧利塞，後者順勢直塞禁區，跟進的巴爾科拉右腳爆射破門，將比分擴大為2比0。面對兩球落後的瑞典隊，雖然在第66分鐘連續換上澤內利與阿里試圖反撲，但始終無法突破法國隊的防線。第74分鐘，法國隊徹底殺死比賽懸念：奧利塞再次送出致命直塞，姆巴佩跟進右腳勁射破網，完成單場梅開二度，將比分定格在3比0。這顆進球意義非凡，這是姆巴佩在出戰的第18場世界盃比賽中，狂轟下的第18顆進球。距離世界盃歷史總射手榜榜首的梅西，如今僅有「一球之差」。法國隊接下來將在16強迎戰南美勁旅巴拉圭，屆時姆巴佩能否一舉追平甚至打破歷史紀錄，將成為全球球迷最關注的焦點。