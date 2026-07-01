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▲在姆巴佩（Kylian Mbappé）等球星的強勢帶領下，法國隊在擊敗瑞典後，成為世界盃歷史上首支在對陣歐洲球隊時取得「7連勝」的無敵之師。（圖／美聯社／達志影像）

▲法國隊展現了頂級強權的霸氣，目前在台灣運彩「2026世界盃冠軍」賠率中以3.10倍穩居第一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，法國隊以3：0無情輾壓瑞典隊，強勢挺進16強。這場比賽的勝利，不僅僅是讓法國隊朝著冠軍金盃再邁進一步，更讓這支由德尚（Didier Deschamps）領軍的「高盧雄雞」在世界盃的歷史名冊上，一口氣締造了三項極為恐怖的神級紀錄。在世界盃這樣高強度的最高殿堂，歐洲強權之間的內戰向來是勝負難料的焦土戰。然而，法國隊卻硬生生地將這種頂尖對決，變成了自家後花園的優勢局。根據統計，在擊敗瑞典之後，法國隊成為了世界盃歷史上。這項前無古人的壯舉橫跨了三屆世界盃：從2018年擊退比利時與克羅埃西亞，到2022年連斬丹麥、波蘭與英格蘭，再到本屆連續痛擊挪威與瑞典。法國隊用最殘酷的勝負結果證明，在當今的足壇，他們在面對歐洲勁旅時具備著絕對的統治力。除了對歐洲球隊的無情鎮壓，法國隊在本屆賽事所展現出來的火力全開，更是讓所有對手感到窒息。回顧本屆世界盃至今的4場比賽，法國隊不僅場場得分都突破3大關（3：1塞內加爾、3：0伊拉克、4：1挪威、3：0瑞典），而且每一場比賽都能以「至少2球的淨勝分優勢」毫無懸念地帶走勝利。這項「連續4場世界盃比賽淨勝至少2球」的恐怖數據，不僅是各隊難以企及的高標，更是法國隊史上的第一次。這顯示出目前的法國隊不光是能贏球，更具備了隨時將比賽打成單方面壓制的絕對硬實力。在姆巴佩（Kylian Mbappé）、奧利塞（Michael Olise）等鋒線殺手的瘋狂輸出下，法國隊在踢完前4場比賽後，團隊總進球數已經來到了驚人的13球。根據數據機構《Stats Foot》的統計，這是法國隊自1958年瑞典世界盃（當時前4場狂轟15球）以來，單屆世界盃前4場比賽的最高進球數紀錄。時隔68年，這支法國隊再次展現出了足以媲美傳奇前輩的恐怖進攻效率。帶著這股摧枯拉朽的無敵氣勢，法國隊接下來將在16強戰迎來南美勁旅巴拉圭的挑戰。