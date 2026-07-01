雙熱帶系統持續發展，最快本周就可能陸續生成颱風，其中位於關島附近的熱帶擾動95W因為發展條件佳，是有可能增強為「強而大」的颱風，且路徑目前預測一路向西，會朝台灣東方至琉球海域一帶移動，實際上到底會不會影響台灣，中央氣象署以及專家都表示，目前距離仍遠，路徑及強度都有待觀察。
雙低壓夾擊！「強颱種子」最新動態：路徑可能一路向西
中央氣象署表示，目前菲律賓附近以及關島附近都各有一個熱帶低壓擾動發展，其中菲律賓附近的熱帶低壓擾動因為發展空間有限，預估往海南島方向移動，對台灣沒有直接影響；不過關島附近的擾動，預估本周末將會明顯增強，下周後半段可能接近台灣，不過路徑及強度仍有高度不確定性，提醒民眾持續留意最新消息。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也分析，95W前期路徑相當穩定，在太平洋高氣壓導引下將持續偏西移動，當來到日本琉球南方海域之後，路徑會開始出現分歧，關鍵就是太平洋高氣壓的強弱。如果高壓減弱較高，95W有機會順勢北轉朝日本前進；但如果高壓減弱較慢，則可能持續偏西，甚至接近台灣，但還有一段時間以及距離，目前都無法確定哪一條路徑一定會發生。
關島熱帶低壓可能變成強大颱風！下周末可能影響台灣
天氣風險公司氣象分析師吳聖宇則說，目前海面上有2個熱帶擾動發展中，位於菲律賓附近的95W，預估7月1日至2日有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，之後將沿太平洋高壓邊緣朝海南島方向移動，對台灣沒有直接威脅。
至於位於關島附近95Ｗ，因海溫高、環境有利，未來同樣有機會在7月1日至2日發展為熱帶性低氣壓或颱風，並持續往西北西方向移動，朝台灣東方至琉球附近海域前進。吳聖宇說，依目前預報來看，95W未來有機會發展成規模較大、強度偏強的颱風，這類大型系統較容易改變太平洋高壓型態，因此後續是否北轉，或更接近台灣，都仍有待觀察，下周末有機會影響台灣。
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中央氣象署表示，目前菲律賓附近以及關島附近都各有一個熱帶低壓擾動發展，其中菲律賓附近的熱帶低壓擾動因為發展空間有限，預估往海南島方向移動，對台灣沒有直接影響；不過關島附近的擾動，預估本周末將會明顯增強，下周後半段可能接近台灣，不過路徑及強度仍有高度不確定性，提醒民眾持續留意最新消息。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也分析，95W前期路徑相當穩定，在太平洋高氣壓導引下將持續偏西移動，當來到日本琉球南方海域之後，路徑會開始出現分歧，關鍵就是太平洋高氣壓的強弱。如果高壓減弱較高，95W有機會順勢北轉朝日本前進；但如果高壓減弱較慢，則可能持續偏西，甚至接近台灣，但還有一段時間以及距離，目前都無法確定哪一條路徑一定會發生。
天氣風險公司氣象分析師吳聖宇則說，目前海面上有2個熱帶擾動發展中，位於菲律賓附近的95W，預估7月1日至2日有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，之後將沿太平洋高壓邊緣朝海南島方向移動，對台灣沒有直接威脅。
至於位於關島附近95Ｗ，因海溫高、環境有利，未來同樣有機會在7月1日至2日發展為熱帶性低氣壓或颱風，並持續往西北西方向移動，朝台灣東方至琉球附近海域前進。吳聖宇說，依目前預報來看，95W未來有機會發展成規模較大、強度偏強的颱風，這類大型系統較容易改變太平洋高壓型態，因此後續是否北轉，或更接近台灣，都仍有待觀察，下周末有機會影響台灣。