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雙低壓夾擊！「強颱種子」最新動態：路徑可能一路向西

預估往海南島方向移動，對台灣沒有直接影響

周後半段可能接近台灣，不過路徑及強度仍有高度不確定性

如果高壓減弱較高，95W有機會順勢北轉朝日本前進；但如果高壓減弱較慢，則可能持續偏西，甚至接近台灣

▲位於菲律賓附近的熱帶低壓擾動因為發展空間有限，預估往海南島方向移動，對台灣沒有直接影響；距離遙遠位在關島的熱帶低壓95W，則還要持續觀察。（圖/中央氣象署）

關島熱帶低壓可能變成強大颱風！下周末可能影響台灣

95W未來有機會發展成規模較大、強度偏強的颱風，這類大型系統較容易改變太平洋高壓型態，因此後續是否北轉，或更接近台灣，都仍有待觀察，下周末有機會影響台灣。