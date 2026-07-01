我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法國目前的奪冠機率高達32%，大幅領先阿根廷（19%）。（圖／美聯社／達志影像）

球員 進球 助攻 姆巴佩（Kylian Mbappe） 6 2 登貝萊（Ousmane Dembele） 4 2 巴爾科拉（Bradley Barcola） 2 1 奧利塞（Michael Olise） 0 5

在2026年世界盃32強淘汰賽中，奪冠呼聲最高的法國隊以3：0完勝瑞典，以開局4連勝之姿強勢挺進16強。這場勝利不僅讓法國成為歷史上首支連續5場世界盃賽事均攻入至少3球的球隊，更展現出前場四人組無法阻擋的進攻火力，下一輪將對陣淘汰了德國隊的巴拉圭。法國強勢的表現讓他們成為現階段奪冠最大熱門，登頂機率來到32%，大幅領先阿根廷、西班牙，也是唯一突破20%的球隊。據統計，法國目前的奪冠機率高達32%，大幅領先阿根廷（19%）、西班牙（11%）及英格蘭（10%）。英格蘭球評內維爾（Gary Neville）直言：「我們今天看到的是一支精準與毀滅性的結合，首發的四人進攻組合會給每一位後衛帶來噩夢，他們高出一個檔次。」另一位球評伊恩萊特（Ian Wright）也表示：「我從未見過哪屆賽事中有一支球隊如此明顯地成為奪冠熱門，很難不看到他們捧起獎盃。」法國隊本次世界盃開局戰績輝煌，自小組賽起依序擊敗塞內加爾、伊拉克、挪威，再到32強賽擊潰瑞典，展現了絕對的制霸力。值得注意的是，法國隊史首次在世界盃開局連續4場以至少2球優勢取勝，與1998年奪冠年的傳奇開局如出一轍。根據統計，加上2022年決賽，法國隊目前已跨場連5場賽事攻入3球以上，這項恐怖的進攻數據在世界盃史上前所未見。數據顯示，由姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利塞（Michael Olise）與巴爾科拉（Bradley Barcola）組成的「四人聯動」，累計已直接參與22顆進球，成為各國後衛心中揮之不去的惡夢。本場比賽梅開二度的隊長姆巴佩，個人在世界盃出賽18場已累計攻入18球，距離追平梅西的19球歷史紀錄僅剩一步之遙。他的進攻效率同樣驚人，累計61次射門的預期進球值為11.0，每次射門的預期進球值高達0.18。賽後受訪時，姆巴佩表示球隊很快就進入狀態，並向正在遭遇人生考驗的主帥德尚（Didier Deschamps）表達了全隊的支持：「這是這支隊伍的DNA，我們所有人團結在一起，他永遠不會獨行。」談及下一輪將迎戰點球淘汰德國隊的巴拉圭，姆巴佩強調必須認真對待並全力以赴。▲法國隊在本場比賽展現了強大的統治力，姆巴佩梅開二度，率隊以3：0淘汰瑞典挺進16強，下一戰對手將會是南美勁旅巴拉圭。（圖／路透／達志影像）