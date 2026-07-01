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▲郭台銘當時打出一桿進洞還領到俱樂部發的證明書。（圖／SUPER GOLF臉書）

身價高達4800萬的鴻海集團創辦人郭台銘近日被拍到與女球友頻繁見面，互動熱絡，引發討論。而過去郭董在高爾夫球場上還有超大方事跡，那就是他曾在一桿進洞時，現場掏出整疊50萬千鈔的現金，給當他桿弟的阿姨當作小費，可見他出手闊綽，因此也有不少人想接近他。75歲的郭台銘經常在大溪高爾夫球俱樂部以及北投國華高爾夫俱樂部打小白球，2024年11月時，有球友目擊到，郭董在北投球場打出一桿進洞的好成績。只見他當場喜笑顏開，從包包裡掏出整疊50萬現金，給服務他的桿弟當小費；霸氣舉動讓網友稱羨，甚至一度有不少人詢問：「郭董的桿弟要去哪裡應徵」。而一桿進洞時發小費給桿弟，其實是球場不成文的規定，畢竟這個情況超級罕見又幸運，通常打出一桿進洞的人，還會請當天球場的所有球友喝一杯，讓大家一起沾沾好運。大家從這件球場趣聞中，也不難看出郭台銘出手有多大方，難怪打球時身邊從不缺球伴。近日引發外界熱議的則是郭董身邊出現的50歲女球友。據《壹蘋新聞網》報導，該名謝姓女球友去年在球場佯裝粉絲與郭台銘拍照，兩人搭上話後，她就經常陪郭董打球，去年7月至今年6月間，曾被狗仔拍到14次同行身影。兩人打完球後還曾多次回到郭董的大溪山莊別墅密會，究竟有沒有發生超越友誼的感情，外界不得而知，郭台銘目前也沒有正面回應。