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最高法院：出生即享公民權 受憲法第14修正案保障

▲據美國憲法，一般人只要出生在美國，就能自動獲得美國國籍。（圖／美聯社／達志影像）

川普試圖終止出生公民權 遭各級法院一致阻擋

川普批判決「對美國太糟」 揚言改由國會修法

民權團體歡迎裁決：維護憲法、帶給移民家庭希望

美國聯邦最高法院於當地時間6月30日、也是本屆司法年度最後一天，就備受矚目的「出生公民權」（Birthright Citizenship）案作出裁決，以6比3的票數維持美國憲法第14修正案所保障的出生公民權，駁回美國總統川普（Donald Trump）試圖透過行政命令限縮出生公民權的作法，意味著在美國出生、父母為非法居留或暫時居留者的子女，仍可依法自出生起取得美國公民身分。綜合CNBC等外媒報導，此案被視為川普重返白宮後最具指標性的移民政策攻防之一，也是其推動反移民政策再次遭遇重大司法挫敗。最高法院多數意見由首席大法官羅伯茲（John Roberts）撰寫，獲得保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）及3位自由派大法官支持。判決指出，在美國境內出生、父母為非法居留或暫時居留者，其子女仍屬於美國「司法管轄範圍」（subject to the jurisdiction），依據憲法第14修正案公民權條款，自出生即取得美國公民資格。美國憲法第14修正案於1868年、美國內戰結束及廢除奴隸制度後通過，逾150年來，這項規定一直是美國出生公民權制度的法律基礎。無論生父母是否具美國國籍，或持有綠卡、短期簽證，或非法入境、逾期居留， 都可依美國憲法第14修正案第1款「所有在美出生或歸化並受其管轄者，均為美國及居住州的公民」，享有公民身分。雖然保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）認為川普行政命令未必違反第14修正案，但仍認定其違反1940年聯邦國籍法相關規定，因此同樣未支持行政命令生效。其餘3名保守派大法官則提出不同意見。川普於2025年1月20日重返白宮首日，即簽署行政命令，要求政府不得向父母為非法移民、無證移民或持短期簽證人士所生的新生兒核發公民身分文件，直接挑戰已實施超過一世紀的出生公民權制度。行政命令原定30天後生效，但隨即遭多個州提告，多名聯邦地方法官認定違反憲法第14修正案，發布禁制令阻止實施，之後聯邦上訴法院也維持禁制令，最終由最高法院受理並於今年4月進行口頭辯論。若最高法院支持川普主張，每月將有數以萬計在美國出生、父母為非法移民或短期訪客的新生兒失去自動取得美國公民身分的資格。判決出爐後，川普立即在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，最高法院維持出生公民權，「對我們國家來說太糟糕了」。不過，他強調，既然法院已釐清相關程序，未來「無須漫長又繁瑣的憲法修正」，只要獲得總統支持，便可透過國會立法推動改革，呼籲國會「今天就開始」著手終結他口中「昂貴且對美國不公平」的出生公民權制度，並承諾將全力支持相關立法。川普過去也多次批評，出生公民權原本是為保障獲得自由的黑奴及其後代，而非讓非法移民或外國人士赴美生子取得美國國籍。他曾點名中國富豪及赴美「生育旅遊」（birth tourism）現象，主張現行制度遭到濫用，將對美國造成沉重的經濟負擔。支持出生公民權的民權團體則對判決表示歡迎。代表原告出庭的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）國際事務律師王德棻（Cecillia Wang）表示，這項勝利屬於所有美國人民，也是對150多年來憲法保障的重要確認。她指出，許多家庭長期擔心總統試圖推翻這項基本權利，如今終於可以放下心中的不安。在最高法院外等待判決的「拉丁裔美國公民團結聯盟」（LULAC）也表示振奮。該組織指出，出生公民權不僅攸關拉丁裔，也關乎亞裔及所有移民家庭，法院再次確認「只要出生於美國，就是美國人」，不僅維護了憲法，也讓許多孩子獲得心理上的安全感，並繼續擁有追求「美國夢」的機會。