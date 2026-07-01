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▲擔任賽事球評的英格蘭傳奇名宿加里·內維爾（Gary Neville）在賽後對姆巴佩的致命假動作讚不絕口，直言防守這種等級的球員只能用賭的，根本無能為力。（圖／路透／達志影像）

▲巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo，圖）在接受法國媒體專訪時對姆巴佩給予極高評價，盛讚其將速度與終結能力完美結合，彷彿讓他看見了巔峰時期的自己。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，法國隊當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）再度上演個人秀！他全場梅開二度，不僅帶領「高盧雄雞」以3：0痛擊瑞典、輕鬆摘下16強門票，更一口氣狂刷了多項法國隊史與世界盃的進球紀錄。賽後，就連向來點評犀利的英格蘭名宿加里·內維爾（Gary Neville）都忍不住驚嘆，直言姆巴佩在場上的壓迫感與致命假動作，讓他回憶起了當年被「外星人」巴西羅納度（Ronaldo）支配的恐懼。這場比賽無疑是姆巴佩瘋狂刷榜的紀錄之夜。在面對瑞典隊踢入2球後，姆巴佩個人的世界盃總進球數正式來到18球。攤開他過去在世界盃的履歷，2018年俄羅斯世界盃打入4球，2022年卡達世界盃狂轟8球，加上本屆賽事的進球進帳，據統計，他已經正式成為同時，姆巴佩已成為世界盃歷史上唯一一位在7場不同比賽中「單場至少攻進2球」的球員。從2018年對阿根廷梅開二度開始，到2022年對丹麥、波蘭與決賽對阿根廷，再到本屆2026年世界盃面對塞內加爾、伊拉克與瑞典連續寫下雙響紀錄，姆巴佩用一場又一場關鍵戰役證明，他不只是法國隊的進攻核心，更是世界盃舞台上最穩定、最具毀滅性的進球機器。更可怕的是姆巴佩在「大賽淘汰賽」階段的強心臟。至此，他代表法國隊在大賽淘汰賽中已經打入10球，且這10顆進球全部發生在最高殿堂的世界盃賽場上。憑藉著這10粒進球，姆巴佩成功超越了前輩格里茲曼（Antoine Griezmann）的8球紀錄，正式加冕為法國隊在重大賽事（世界盃+歐洲盃）淘汰賽階段的歷史射手王。姆巴佩在比賽中展現出的驚人爆發力與腳踝運用，也讓擔任球評的曼聯傳奇名宿加里·內維爾讚不絕口。在賽後節目中，當主持人問及姆巴佩的進球是否讓他產生了「不太美妙的回憶」時，內維爾給出了極高的評價。「是的，上半場我一直緊盯著姆巴佩。他讓我想起了巴西的羅納度。」內維爾心有餘悸地說道：「當他進入那個危險區域時，他會做出那些小幅度的身體晃動，這對防守者來說真的會讓人害怕。我球員時期曾經和巴西的羅納度交手過三、四次，那種壓迫感是一模一樣的。」內維爾進一步點評了瑞典防線面對姆巴佩時的無力感：「今天防守姆巴佩的是約克雷斯（Viktor Gyökeres）。面對這種等級的球員，防守者只能賭一邊，你必須拼死封堵他的右腳，試圖逼迫他用左腳射門。但你看他剛才那個輕巧的晃動，說實話，那種節奏變化實在太致命了，防守球員根本無能為力。」