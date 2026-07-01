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▲勇士傳出有意打造夢幻老將陣容，計畫先交易來安東尼戴維斯，再嘗試招募詹姆斯加盟，與柯瑞組成豪華三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）

根據名記阿米克（Sam Amick）報導，金州勇士隊原本夢想組成由勒布朗詹姆斯（LeBron James）、史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、德雷蒙德格林（Draymond Green）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）聯手的「四巨頭」方案，如今似乎已經告吹。據要求匿名的聯盟消息人士透露，勇士目前釋放出的信號顯示，戴維斯並不在他們的計畫之中。這也與華盛頓巫師隊的建隊方向吻合。根據史皮爾斯（Marc J. Spears）的報導，巫師總經理道金斯（Will Dawkins）是戴維斯的超級粉絲，球隊對交易戴維斯毫無興趣，也未聽取任何報價。名嘴貝勒斯（Skip Bayless）也發文評論，直言很難相信巫師會用戴維斯換取剛做完ACL手術、高齡37歲的巴特勒（Jimmy Butler）外加一堆未來選秀權，畢竟巫師陣中已擁有迪班薩（AJ Dybantsa）與崔楊（Trae Young），不需要再讓球迷繼續苦等重建。戴維斯在2026-27賽季的薪水高達5845萬美元，並在2027-28賽季握有球員選項，按聯盟規定可於今年8月後提前續約。儘管無緣網羅戴維斯，勇士仍將目光鎖定在詹姆斯身上。名記史坦（Marc Stein）指出，勇士目前在追求詹姆斯的競爭中處於領先地位，且球隊運作並非建立在「必須同時交易來戴維斯」的前提下。根據查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯已確認會在2026-27賽季繼續征戰，出於尊重已提前告知洛杉磯湖人隊他將離隊，讓湖人能在自由市場開啟前及早應對。目前市場上除了勇士、騎士兩支領跑者，熱火後灰狼等多支球隊也都試圖接觸詹姆斯。查拉尼亞進一步透露，詹姆斯此次決定離開湖人是以追求開心為首要目標，金錢將不再是驅動力。目前全聯盟已有約12支具備季後賽或奪冠實力的球隊排隊追求他，其中勇士、克里夫蘭騎士隊與邁阿密熱火隊脫穎而出。美媒記者海恩斯（Chris Haynes）也證實，詹姆斯的擇隊首要條件是「必須具備競爭力並有現實的獲勝機會」，薪資完全未被提及。