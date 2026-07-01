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加密貨幣成最大收入來源 川普迷因幣進帳逾6億美元

家族加密事業規模持續擴大

房地產仍吸金 媒體和解金也進帳逾8600萬美元

持股布局曝光 曾大手筆買進蘋果、微軟與輝達

隨著加密貨幣市場持續升溫，美國總統川普（Donald Trump）的財富來源已出現重大轉變！據川普最新公開的2025年度財產申報文件顯示，他在去年光是與加密貨幣相關的收入就超過14億美元（約新台幣410億元），遠遠超越傳統房地產與高爾夫俱樂部事業，也凸顯其家族近年積極布局數位資產所帶來的驚人獲利。根據路透社、CNBC報導，川普向美國政府道德辦公室（Office of Government Ethics）提交年度財務揭露文件，此次申報文件長達927頁，是川普第二任期首次公開的年度財務揭露。申報資料顯示，川普最大的收入來自與兒子共同創立的加密貨幣平台「World Liberty Financial」。其中，川普申報出售WLF發行代幣所得約5.15億美元，另外出售WLF控股公司股權再進帳約6500萬美元，合計來自該公司的收入接近5.8億美元。World Liberty Financial由川普家族共同創辦，旗下主要發行WLFI治理代幣及美元穩定幣USD1，也是川普家族近年最重要的加密貨幣布局。除了WLF之外，川普的個人迷因幣（Memecoin）同樣帶來龐大收益。財產申報顯示，川普透過被列為「Celebration Coins」的代幣權利金收入高達6.35億美元。雖然文件未直接說明該代幣名稱，但多家美媒指出，相關收益來自川普旗下CIC Digital LLC推出的 「$TRUMP」迷因幣業務。若合併WLF及迷因幣收入，川普去年加密貨幣相關收益已突破14億美元，占整體收入絕大多數，也讓數位資產正式超越其房地產王國，成為最主要的財富來源。外界一直關注川普政府對加密貨幣採取友善政策是否與家族商業利益產生重疊。根據先前媒體統計，自川普重返白宮後，川普家族透過加密貨幣相關事業已累計獲利至少23億美元，顯示其數位資產版圖快速擴張，也引發利益衝突與監管討論持續升溫。白宮截至目前尚未就最新財產申報內容作出回應。雖然加密貨幣已成主要收入來源，川普旗下傳統事業依舊帶來可觀現金流。申報資料顯示，包括佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）、Trump National Doral、高爾夫俱樂部等資產去年合計創造超過2.9億美元收入。此外，川普也申報自ABC、CBS、Meta、YouTube及X等媒體與科技公司取得超過8600萬美元法律和解金；海外房地產品牌授權亦持續帶來數百萬美元收益。除了加密貨幣外，申報文件也揭露川普積極布局科技股。文件顯示，川普去年8月曾連續買進蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及輝達（NVIDIA）股票，每筆交易金額介於500萬至2500萬美元之間，屬於年度最大筆投資之一。此外，他也於去年9月買進價值50萬至100萬美元的亞馬遜（Amazon）股票，另持有價值50萬至100萬美元的黃金金條，展現其資產配置已橫跨科技股、黃金與加密貨幣等多元投資標的。