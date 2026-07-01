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指賴瑞隆團隊還很封閉 派系恐還沒進去

指民調差距約10％ 已接近五五波「很危險」

根據《ETtoday民調雲》及《TVBS》六月份公布的最新民調，民進黨的高雄市長參選人賴瑞隆的支持度分別為42.0％及40.3%，國民黨參選人柯志恩則分別拿下46.8％及39.7%，民調拉鋸。對次，資深媒體人陳敏鳳昨（30）日指出，民進黨在高雄確實有危機，她雖不相信柯志恩目前領先，但若賴瑞隆在高雄只領先約10個百分點，已代表選戰接近五五波。陳敏鳳昨上《新聞！給問嗎？》表示，高雄雙方現在都還沒出牌，選情要等選舉近一點再看比較準，也要看賴瑞隆團隊有沒有整合好。刪《鐵拳教育》留言爭議明明沒有關他的事，但他又出來發言一大堆。陳敏鳳接著直言，賴瑞隆有自己的很強的派系，陳其邁已經做好本分，站台拉票政績都做好了，若要他介入賴瑞隆的團隊，就會弱化互信基礎。賴瑞隆自己的團隊要open minded一點，目前看起來，他危機處理的方式還是很封閉，可能連派系都還沒進去。陳敏鳳也指出，民進黨在高雄的選情當然有危機，連柯志恩領先的民調都做出來了，但她不太相信柯志恩目前領先，雙方民調差距約在10%左右，賴瑞隆仍領先，而問題在於，綠營若在高雄只領先10個百分點，這就是危機，說明選戰已打成接近五五波，「那大選就很危險了」。陳敏鳳認為，賴瑞隆今天的問題是「太路人甲」、沒什麼亮點，講話也很平實，個性太平穩、沒有激情，但選舉就是要有點激情。因此，她建議賴瑞隆，應強化個人魅力與親民形象，多練習微笑，多拜訪選民。