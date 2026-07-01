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▲擔綱攻擊中場的奧利塞（Michael Olise，圖）此役表現極其優雅，不僅送出兩次絕妙助攻，上半場的倒掛金鉤更是技驚四座，賽後獲得9.2的高分評價。（圖／美聯社／達志影像）

位置 球員 評分 戰況解析 ST 姆巴佩（Kylian Mbappé） 9.4 全場最高分。即便上半場進球被吹越位又中柱，仍梅開二度，表現最為突出。 AM 奧利塞（Michael Olise） 9.2 全場最優雅的發動機，助攻巴爾科拉、策動姆巴佩第3球，倒掛金鉤中柱技驚四座。 GK 邁尼昂（Mike Maignan） 8.2 全場幾乎沒有太多表現機會，直到比賽尾聲神勇擋下約克雷斯射門，收下本屆第3場零封。 RW 登貝萊（Ousmane Dembélé） 8.2 發揮極度無私，積極逼搶並助攻姆巴佩首開紀錄，全場創造最多3次進球機會。 LW 巴爾科拉（Bradley Barcola） 8.1 以精彩爆射回報先發信任，驚人爆發力讓瑞典後衛吃盡苦頭。 CM 楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni） 8.0 攻守轉換中完美保護防線，瑞典控球率過低，讓他的防守功力甚至未完全施展。 CM 拉比奧（Adrien Rabiot） 7.7 在楚阿梅尼掩護下獲得前推自由，幾腳精準直塞撕裂瑞典後防。 RB 孔德（Jules Koundé） 7.5 繳出本屆最佳進攻表現，充滿自信的前插為隊友拉開大量空間。 CB 薩利巴（William Saliba） 7.5 帶傷上陣仍在身體對抗中壓制哲凱賴什，後場傳球也近乎完美。 LB 迪涅（Lucas Digne） 7.4 曾險些送出點球，但因越位取消；下半場強力反彈，防守補位積極。 CB 烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano） 7.1 防守端穩如泰山，完美處理所有來到防區的威脅。

法國為何越踢越像冠軍隊？2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，法國隊以3：0輕取瑞典，強勢挺進16強，姆巴佩（Kylian Mbappé）梅開二度固然是最耀眼焦點，但這場勝利真正可怕之處，並不只是巨星個人能力的碾壓，而是「高盧雄雞」在攻守兩端展現出近乎無弱點的完整結構。從前場姆巴佩、奧利塞（Michael Olise）、登貝萊（Ousmane Dembélé）與巴爾科拉（Bradley Barcola）的高速衝擊，到後場薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）聯手鎖死瑞典雙箭頭，德尚（Didier Deschamps）打造出的這支法國隊，不只是能靠球星一瞬間打開局面，更具備從控球、壓迫、防守到終結全面壓制對手的冠軍級實力。關於法國隊華麗且致命的攻擊線，外界早已給予無數讚美。但在本屆北美賽事中，法國隊真正讓人感到恐懼、卻鮮少被大肆討論的，其實是他們堅不可摧的後防線。數據顯示，當威廉·薩利巴（William Saliba）與達約·烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）這對中後衛搭檔同時在場上的270分鐘內，法國隊僅僅丟失了1球。在對陣瑞典的比賽中，這對「鐵血雙衛」利用強悍的身體對抗，徹底將瑞典的兩大箭頭伊薩克（Alexander Isak）與哲凱賴什（Viktor Gyökeres）凍結出比賽之外。兩名前鋒全場合計僅有2次射正，且只創造了1次機會。這場比賽也是法國隊在今年世界盃前4戰中，收下的第3場無失分比賽（Clean Sheet）。這樣密不透風的防守，搭配狀態絕佳的門將邁尼昂（Mike Maignan）以及摧枯拉朽的鋒線，讓這支2018年的冠軍雄獅，成為本屆賽事中最全面、最具冠軍相的隊伍。從賽後數據來看，法國隊「只進3球」其實已經算是對瑞典手下留情。法國全場狂轟了25次射門，兩次擊中門柱，並創造了多達6次的絕對進球機會。在控球方面，法國隊完成了485次傳球，遠超瑞典的279次。瑞典全場控球率僅有可憐的39%，且在薩利巴與烏帕梅卡諾的重壓下，創造的絕對進球機會是難堪的「0」。法國唯一的隱憂或許落在左路防線，迪涅與替補上陣的特奧·埃爾南德斯（Theo Hernández）狀態起伏較大，若未來遭遇如西班牙亞馬爾（Lamine Yamal）等頂級邊鋒的衝擊，這條左路走廊恐將成為對手突破的突破口。