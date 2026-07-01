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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）確定將繼續他的NBA生涯，於2026-27賽季繼續征戰。出於對洛杉磯湖人隊自由市場運作的尊重與考量，詹姆斯已在自由市場開啟前正式告知球隊他將離隊，讓湖人能及早進行後續操作。雙方體面告別，湖人發布了感謝信致謝詹姆斯，而後者也感性回應：「希望我在湖人期間做到了一些讓你們覺得驕傲的事情。」湖人官方推特隨後發布感謝文：「詹姆斯是歷史上最偉大的運動員之一。我們將永遠感謝他為湖人效力的8年，包括他在最艱難的情況下帶領我們奪得2020年總冠軍，以及他身披紫金戰袍期間打破的無數紀錄。我們祝願他未來一切順利，無論是在球場上還是球場外。他將永遠是湖人家庭中備受珍視的一部分。」詹姆斯隨後轉發了這則貼文，並寫下感性道別：「不，是我要感謝你們！嘗試延續紫金前輩的榮耀和傳承，穿著湖人球衣，是我的巨大榮幸。希望我在湖人期間做到了一些讓你們覺得驕傲的事情。」隨著詹姆斯確定離隊，湖人2020年的奪冠陣容已正式全數離開洛杉磯：詹姆斯與庫克（Quinn Cook）、莫里斯（Markieff Morris）為自由球員；安東尼戴維斯（Anthony Davis）轉戰華盛頓巫師隊；庫茲馬（Kyle Kuzma）效力密爾瓦基公鹿隊；卡魯索（Alex Caruso）在奧克拉荷馬雷霆隊；波普（Kentavious Caldwell-Pope）則在曼菲斯灰熊隊。此外，朗多（Rajon Rondo）、史密斯（J.R. Smith）、格林（Danny Green）、霍華德（Dwight Howard）與布萊德利（Avery Bradley）均已退役；麥基（JaVale McGee）與塔克（Talen Horton-Tucker）則轉戰海外聯賽。ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）指出，詹姆斯的家人影響了這次決定，這關乎他與家人的幸福，並引述消息人士稱「是時候向前走了」。針對外界傳言是唐西奇（Luka Doncic）逼走詹姆斯，《The Athletic》強調兩人之間並無恩怨，純屬無稽之談。湖人記者歐文（Anthony F. Irwin）則感嘆，自從威斯布魯克（Russell Westbrook）交易案後，雙方就再也未曾站在同一立場，但他仍永遠感激詹姆斯拯救了這支球隊。據ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，自由市場開啟後，金州勇士隊將第一時間嘗試簽下詹姆斯，促成他與柯瑞（Stephen Curry）聯手。查拉尼亞進一步指出，目前約有12支具備衝擊總冠軍實力的球隊排隊追求詹姆斯，其中勇士、克里夫蘭騎士隊與邁阿密熱火隊脫穎而出。湖人總裁佩林卡（Rob Pelinka）與詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）不久前已進行過交談，確認了這項和平分手的決定。