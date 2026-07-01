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▲荷蘭在PK大戰，不敵摩洛哥，提前出局。（圖／路透／達志影像）

▲2026年美加墨世界盃32強賽，日本隊以1：2遭到巴西隊逆轉絕殺。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃淘汰賽戰局在7月1日迎來新變化，隨著法國隊在32強淘汰賽以3：0擊敗瑞典隊，F組晉級的3支球隊已全數在此階段慘遭淘汰。這使得F組成為本屆世界盃首個「全軍覆沒」的小組，堪稱本屆賽事真正的「死亡之組」。回顧F組晉級球隊的淘汰賽籤表，只能用「過於殘酷」來形容。以F組首名晉級的荷蘭隊，在32強戰的對手竟是實力堅強、曾在2022年闖入四強的世界前10等級強權摩洛哥隊，最終荷蘭在PK大戰中以2：3（正規時間1：1）飲恨。以第二名晉級的日本隊碰上奪冠熱門巴西隊，以1：2落敗；以第三名晉級的瑞典隊更是直接對上強權法國隊，以0：3遭到淘汰。以本屆世界盃目前的排名來看，世界第7的荷蘭淘汰賽首輪就要對上世界第6的摩洛哥；日本要對上世界排名第5的巴西；而瑞典則要碰上世界第1的法國。雖然說抽籤過程可能沒有作弊之嫌，但是為什麼這些強隊如此密集的排在一起，而不是採用「各守半區」的方式將這些強隊排開、避免前面交鋒？引起外界討論。這份堪稱「地獄級」的籤表引發了國外論壇Reddit球迷的熱烈討論。有網友指出，本屆3個主辦國所在的組別賽程與晉級路線相對輕鬆，導致其他小組必須承受更艱難的賽程。所有主辦國小組的首名都能對上第三名晉級的球隊，但身為F組首名的荷蘭隊，卻得硬碰其他小組的超強第二名，被球迷感嘆實在太倒楣。此外，由波特（Graham Potter）執教的瑞典隊也成為討論焦點。瑞典在正規外圍賽階段小組墊底（取得0勝4負2和），但憑藉兩年前在歐國聯C級的成績獲得附加賽資格，並接連擊敗烏克蘭與波蘭才挺進世界盃。儘管部分球迷質疑他們參賽的資格，認為他們本不該出現在世界盃，但也有球迷護航指出，瑞典在小組賽成功拿下4分晉級，且遵循了官方的晉級規則，已證明了這支球隊的價值與韌性。