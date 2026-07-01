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家樂福改名萬家福「換招牌外國人不逛了」？內行解答：根本不怕

▲家樂福全面改為新名稱「萬家福」，記者深夜12點直擊新店店，現場已有施工人員陸續動工，將門市招牌換新，掛上新LOGO。（圖／記者鍾怡婷攝）

韓國觀光客來台必訪家樂福！掃貨商品全是台灣貨

外國人來台灣逛家樂福不只是為了購買傳統伴手禮如鳳梨酥、牛軋糖等，甚至還會掃貨超人氣日用品，例如衣物香氛袋如熊寶貝、好來牙膏或滿漢大餐泡麵等，就連金門名品「58度高粱酒」也是店內熱銷常勝軍。

▲家樂福因商品種類齊全、營業時間長，加上提供豐富的在地伴手禮與退稅服務，已成為外國旅客來台必訪的朝聖地，其中又以「韓國旅客」最多。（圖／路上觀察學院）

▲外國人來台灣逛家樂福不只是為了購買傳統伴手禮，眾多台灣特色商品也是熱門搶手貨。（圖／翻攝自卡特YouTube）

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樂福最夯門市是它！全年無休半夜擠滿外國人：服務太方便

連鎖量販店家樂福正式改名萬家福，並於今（1）日陸續更換全台門市招牌，正式宣告陪伴台灣人近40年的家樂福走入歷史。但有民眾表示，，認為這波改名不會影響觀光客意願。家樂福自2023年由統一集團併購後，因法國家樂福品牌授權於2026年6月到期，量販店與超市品牌名稱都將更名，7月1日起正式量販店改名為「萬家福」，超市則改為「樂家康」。據悉，家樂福深受外國觀光客喜愛，店內甚至常有各國旅客的國籍打卡看板，網友好奇突然改名是否會導致外國人從此不逛。但多數認為完全不受影響，坦言家樂福因商品種類齊全、營業時間長，加上提供豐富的在地伴手禮與退稅服務，已成為外國旅客來台必訪的朝聖地，其中又以「韓國旅客」最多，由於家樂福早在2006年已全面退出韓國市場，使得韓國來台將家樂福擺進必逛行程之一，而日本、香港等各國觀光客也將其列入必訪清單，默默成為外國觀光客來台朝聖地點。值得一提的是，說到最受外國人歡迎的家樂福，一定得提到位於台北西門町商圈的「家樂福桂林店」，其是西門町商圈內唯一的大型量販店，，使得家樂福桂林店成為許多旅客朝聖的名店之一。家樂福桂林店除了受到因地理優勢受到觀光客歡迎，其樓層數多、在地商品也相當齊全，部分商品甚至提供韓文等標示，且因主打24小時營業、全天候營業，讓觀光客結束整天行程後，依然可以在半夜推著推車大採購。憑藉上述優點，未來依舊是外國觀光客必訪之處。