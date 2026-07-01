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日本眾議院與參議院30日公布2025年國會議員所得申報結果，共有471名議員列入公開名單，平均所得達3003萬日圓（約新台幣620萬元），較前一年增加490萬日圓，為兩年來首度回升。其中，自民黨眾議員中西健治以高達11億4015萬日圓（約新台幣2.35億元）的所得蟬聯榜首，已經連續4年位居第一，其所得主要來自股票出售與股息收入。綜合TBS NEWS、朝日電視台等日媒報導，據日本《國會議員資產公開法》，眾參兩院每年都會公開議員所得資料。本次公開對象為2025年全年在任的293名眾議員及178名參議員，共計471人。此次所得最高的中西健治，曾任美國投資銀行摩根大通（J.P. Morgan）日本分公司副總裁。他2025年的收入主要來自金融資產，光是股票出售獲利就高達9億6645萬日圓，另有約1億4834萬日圓股息收入，推升全年所得突破11億日圓。排名第二的是自民黨眾議員田村憲久，全年所得10億2350萬日圓，其中股票等資產轉讓收益達9億8899萬日圓。第三名則是自民黨參議員古川俊治，所得為4億3768萬日圓。若觀察前五名，第四、第五名分別為自民黨眾議員新谷正義與逢澤一郎，所得分別為1億9981萬日圓及1億2292萬日圓，顯示高所得議員多集中於自民黨。統計顯示，今年所得突破1億日圓的國會議員共有7人，較前一年的4人大幅增加，其中包括6名自民黨議員，以及國民民主黨眾議員鈴木義弘。所得前10名中，有9人來自自民黨，另1人則屬於國民民主黨。若以政黨領袖來看，兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗以3641萬日圓居各黨黨魁之首，在全體國會議員中排名第29；國民民主黨代表玉木雄一郎以2882萬日圓排名第二，日本維新會共同代表藤田文武則以2709萬日圓位居第三。此外，若以各政黨議員平均所得比較，自民黨以3512萬日圓連續第9年高居第一；國民民主黨平均2438萬日圓排名第二，日本維新會則以2352萬日圓位居第三。從今年公開資料可見，股票交易與股利收入仍是高所得國會議員的重要財富來源，也使部分議員收入遠高於整體平均水準。隨著億萬收入議員人數增加，日本國會議員資產與投資收益，再度成為外界關注焦點。