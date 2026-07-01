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▲面對場外的惡意干擾與噪音疲勞轟炸，厄瓜多強調球隊不會被激怒，只會將憤怒化為動力，在球場上用實力給予對手最直接的回應。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽點燃戰火，然而在球場之外，雙方球迷與球隊的煙硝味已經提前引爆。在厄瓜多國家隊迎戰地主墨西哥前夕，大批墨西哥球迷竟聚集在厄瓜多代表隊下榻的飯店外，惡意燃放煙火並製造巨大噪音，試圖干擾對手球員與教練團的正常作息與備戰。針對此等嚴重破壞體育精神的盤外招，厄瓜多足球協會（FEF）稍早正式發布強硬聲明，向賽事組委會提出申訴與嚴正抗議。在世界盃這樣高壓且一戰定生死的淘汰賽階段，球員的睡眠品質與心理狀態往往是決定勝負的關鍵。部分狂熱的墨西哥球迷為了讓自家球隊佔得先機，選擇在深夜時分前往厄瓜多代表隊駐紮的飯店外，連續施放大型煙火並製造噪音。不僅嚴重干擾了厄瓜多全隊球員與教練團的賽前備戰，其隨意燃放煙火的行為，更在人潮密集的飯店周邊造成了極大的公共安全隱患。面對對手球迷毫無底線的挑釁，厄瓜多足球協會火速透過官方管道發布了一份措辭強硬的聲明。厄瓜多足協在公告中明確指出，他們已經向世界盃賽事組委會正式提交了申訴，並強烈譴責這種行為「嚴重違背了世界盃理應秉持的公平競賽、平等友愛、團結一心的核心準則」。厄瓜多足協在聲明中同時向相關主管部門與維安單位發出呼籲，懇請各方高度重視此次事件，並採取必要的維安升級舉措，以保障厄瓜多球員、教練團隊及隨行球迷的人身安全與正當權益。「我們相信，這些違背體育精神的惡劣行徑，不會玷污這場聯結兩個兄弟國家的足球盛會。」厄瓜多足協在公告的最後重申：「我們期盼整場賽事自始至終都能恪守尊重、良性競技與公平競賽精神。面對所有違背體育道德的挑釁行為，厄瓜多只會在球場之上，用實力予以最直接的回應。」