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▲左邊：美國國務卿馬可・魯比歐（Marco Rubio）右邊：美國副總統 JD 萬斯（JD Vance）拍攝時間為 2025年1月21日，地點在華盛頓。（圖／美聯社／達志影像）

伊朗30日強調，在敵對行動爆發後，伊朗官員將不會與飛抵中東地區的美國特使或高層人士會面，讓兩國建立持久和平的前景蒙上陰影。伊朗外交部發言人巴格哈伊（Esmaeil Baghaei）明確表示：「未來幾天沒有安排與美方任何層級的會談。」據路透報導，伊朗官員30日表示，雙方仍須先釐清2週前簽署的停火協議細節，之後才能處理更棘手的議題，例如對伊朗核子計畫施加限制。報導分析，上述發展顯示，美伊雙方在初步協議的關鍵內容上仍存在重大分歧。協議要求伊朗停止干預荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），以換取經濟誘因，並規劃60天談判期，以協商達成永久和平協議。美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）已抵達卡達首都杜哈（Doha），白宮稱此行將進行「高層級」會談。不過伊朗與卡達均表示，雙方將分別與調解方接觸，而非直接與美方官員舉行會談，意即即便兩國代表同在杜哈，也不會正面交涉。