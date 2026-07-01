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▲郭台銘（左）曾吐露教育觀，放任同齡的兒子和孫子打架，直呼：「你在家裡都沒辦法生存，怎麼到外面？」（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

郭台銘近日被拍到與女球友互動曖昧而引發外界熱議，過去經常分享家庭生活的他，擁有5子8孫，家中形成熱鬧的四代同堂景象。而郭台銘也有個人一套獨特的教育觀，表示孫子18歲時就能結婚，看到同齡的孫子與兒子打起來時，他也不會立刻制止，笑說：「當磨練！」認為如果在家裡都沒辦法生存了，怎麼到外面去與其他人競爭？此外，已擁有幸福大家庭的郭台銘，過去受訪時曾坦言「還想再拚一胎」，不過老婆曾馨瑩則多次笑稱需要休息。郭台銘一共有8個孫子，其中4個跟他同住，他過去受訪時提到：「我常常跟我孫子講，18歲爺爺就讓你結婚。」讓他們聽了很高興，郭台銘言語中也透露出四代同堂的喜悅。不過，由於孫子與兒子同齡，小孩子難免會有爭執、打架的情況發生，郭台銘表示有次看到兒子和孫子在家裡打架，他告訴其他人說：「都不准動！」認為只要不拿刀、危險工具就讓他們繼續打，「因為在家裡一定要訓練訓練，萬一出去外面被霸凌，要先磨練啊，你在家裡都沒辦法生存，怎麼到外面？」即使擁有5子8孫，但郭台銘2019年參加總統初選時，談到台灣少子化問題，他仍表示「還想要生」。看見台灣生育率下降、許多年輕人不願也不敢生小孩，郭台銘不禁感嘆：「台灣一定不能少子化。」