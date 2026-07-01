我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓光州廣域市一名年僅29歲的女性消防員，疑因長期不堪上級長官的職權騷擾及強迫陪酒文化，於去年10月跳樓身亡。事件經家屬大半年奔走陳情，終驚動南韓總統李在明親自介入並頒布徹查令。最新調查證實，這名鄭姓女消防員在短短15個月任職期間，被長官強逼參加多達24次飲酒聚會，被強令充當「陪酒工具」。平時幾乎滴酒不沾的她，在宴會上頻繁被惡意灌酒，甚至被強迫一口氣喝完高濃度混合酒精飲料。調查報告揭露，每次聚餐時，上級官員均強行要求鄭女「坐在局長和科長中間」或「坐在科長旁邊」。此外，她在私人假期也被強逼出席長官的退休儀式、替上級準備私人活動，長期承受不合理的人格羞辱。鄭女的未婚夫悲痛透露，未婚妻每次聚餐返家後都醉到不省人事、瘋狂嘔吐，長期承受著巨大的職場恐懼，最終被活活逼上絕路。鄭女於去年10月3日含冤離世後，家屬曾多次向光山消防署提出調查要求，惟當時署方僅進行形式調查，得出「查無特異事項」的結論。國務調整室在掌握證據後，直斥此前的內部調查是敷衍包庇，並依照總統李在明的直接指示，在今年6月中旬展開全面監察，徹底撕開消防系統內部腐敗的遮羞布。根據光州消防本部最新官方消息，當局已正式向17名相關責任人簽發停職命令，其中6人來自光州消防本部、9人來自光山消防署、2人來自消防廳本部，所有涉案官員均被即時解除職務、禁止出勤。針對2名案發時負有直接管理責任、目前已退休的消防高官，國務調整室也已正式向檢警提出刑事調查委託，誓言追究其刑事責任，不因退休而豁免。南韓總統李在明在主持會議時對此案表達極度震怒，公開對遇難女消防員表達沉痛哀悼，並嚴厲承諾，若調查證實存在強迫飲酒、漠視監察及集體霸凌隱匿等情事，不論官職多高，政府必將祭出最嚴厲的法律制裁，並強調必須借此案徹底杜絕公部門濫用職權的惡性職場文化，絕不容許悲劇重演。