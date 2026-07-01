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Uber機車載客要來了？今北投免費體驗：連續1個月搭乘計畫上路

▲Uber將於1日下午14時起啟動為期一個月的「北投短程文化體驗」，將以限定期間、限定範圍方式，提供免費機車短程移動體驗選項。（圖／Uber提供）

Uber機車載客遭質疑違法！官方強調：安全視為重要原則

▲2026年5月傳出Uber將在北投測試摩托車載人試營運，官方當時承認有該計畫，但強調目前仍處於評估階段。（圖／翻攝臉書）

Uber從2026年5月傳出將在北投測試機車載客，其「北投短程文化體驗」於今（1）日14時上路，並啟動連續1個月的乘客免費搭乘計畫，將以限定期間、限定範圍方式提供短程移動體驗，強調全程以安全為重要原則，活動期間將提供符合規範的乘客安全帽及安全帽衛生內襯，APP也設有駕駛身分驗證。但Uber擬推機車載客，引發計程車工會質疑違法，交通部也曾表示法令不允許，未來能否上路引發外界關注。2026年5月傳出Uber將在北投測試摩托車載人試營運，引發計程車工會質疑此舉涉及違法。而Uber將於今（1）日下午14時起，正式啟動為期一個月的「北投短程文化體驗」，將以限定期間、限定範圍方式，提供免費機車短程移動體驗選項。Uber表示，此次與合作夥伴優行福爾摩沙股份有限公司於北投地區推出為期一個月期間限定的免費文化體驗活動，希望透過參與者的回饋，累積在地短程移動、安全機制與使用體驗等相關經驗，作為未來持續交流與討論的重要基礎。Uber強調，智慧城市與交通創新需要政府、產業、在地社群與使用者共同參與，逐步探索更符合北投地區需求的移動方式。」Uber擬推機車載客，引發計程車工會發布聯合聲明指出，此舉不只衝擊現有合法客運秩序，更提到交通部先前也明確說明不允許，若違規將依法重罰平台最高2500萬元，痛批Uber藐視公權力，強調，該計畫雖以文化體驗為名，但實質運作模式仍屬機車載客營業。針對外界質疑，Uber表示，始終將安全視為重要原則，此次期間限定免費文化體驗活動由合作夥伴「優行福爾摩沙股份有限公司」規劃相關安全措施，相關保障與支援將依適用機制及有關規範辦理。參與活動的駕駛合作夥伴皆須符合計畫安全資格，並具備良好的安全紀錄及豐富騎乘經驗；活動期間亦提供符合規範的乘客安全帽及安全帽衛生內襯。Uber強調，APP亦設有駕駛身分驗證，並提供路線偏離偵測與即時分享行程等安全功能，如有任何安全相關問題，參與者可透過 App 聯繫客服團隊尋求協助，亦將持續蒐集相關回饋，作為未來交通創新、安全機制及在地移動體驗討論的重要參考。