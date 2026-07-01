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萬家福官網壞掉不能點？正確網址照過來：官網、線上購物都有

可是官網是不是還沒架設好？為什麼我一直點都是打不開的？

▲有民眾搜尋萬家福官網卻發現網址無法點入，都會找不到網頁出現錯誤，不過記者上午8時40分實測已經可以點入，包括線上購物官網也可以成功瀏覽。（圖/Google搜尋）

但上午9時再度實測，目前已經確定可以點擊，原本的（carrefour.com.tw）全面轉移到新的網域（uni-prosperity.com.tw）

萬家福全新開張先看特價品項！線上購物、最新優惠買一送一

▲萬家福線上購物官網也已經上線，現在超多買一送一優惠根本逛不完，要補貨的趁現在！（圖/萬家福線上購物官網）

宣稱有超過500支商品買一送一，婆媽們要補貨真的趁現在。

▲萬家福全新改名開張活動！官方宣稱店內超過500支商品買一送一，民眾最近需要補貨可以把握時間。（圖/萬家福官網）

家樂福今（1）日正式在台灣結束39年經營歷史，全台門市都將改成「萬家福」，統一集團也連夜完成多家門市招牌的更換。不過有民眾卻發現，上網搜尋想看「萬家福官網」卻都發現出現404不明錯誤的訊息，記者實測後發現目前已經可以點擊，但部分民眾應該是網站還在進行網域切換，因此搜尋引擎上還會出現相關舊的網址，應該再等一下就會好！現在連同「萬家福線上購物」也都可以正常點擊進入，裡面也有超多買一送一優惠，想搶先逛的都可以先參考看看哦！有網友在社群平台「Threads」表示「欸？家樂福已經改名萬家福，」貼文曝光後，不少人也實測表示：而《NOWNEWS》記者早上6時實際Google查詢「萬家福官網」，結果真的如同網友所說無法點開，，但狀況時好時壞，如果說民眾現在Google搜尋點擊還是會出現找不到網頁的404狀況，應該再等一下就會好，記者實際到線上購物搶先逛一波，買一送一的促銷真的有夠多，從日常生活用品到飲料餅乾零食等通通都有，另外也有設置點數加碼送、第二件五折專區，如果還沒有時間去逛萬家福實體門市的民眾，也能夠線上購物補齊物資！至於官網的部分，以「新的開始，歡迎回家」當作主軸，7月5日會員日只要在萬家福或線上購物，單筆滿1699元就可獲贈OPEN POiNT三倍送的福利，官方也釋出第一波優惠DM，