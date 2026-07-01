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PokéXciting! in 台北：專屬皮卡丘裝扮亮相

▲「Pokexciting！皮卡丘」將以粉紅裝扮登場。（圖／記者朱永強攝）

▲香堤大道廣場和周邊小巷弄等，也有設置「POKEGENIC」打卡拍照景點。（圖／記者朱永強攝）

▲Pokexciting! in 台北10月10日、11日國慶假期於信義區香堤大道廣場及周邊登場。（圖／記者朱永強攝）

《Pokémon GO》：7月先有慶祝活動 台北專屬皮卡丘也會出現

▲「Pokemon GO Fest 2026：全球」7月11日至12日在捷運中山站心中山線形公園舉辦慶祝活動。（圖／記者朱永強攝）

▲《Pokémon GO》今年也迎接10周年。（圖／記者朱永強攝）

Pokémon RUN 30：全台3地舉辦 今下午1點開放報名

▲寶可夢路跑「Pokemon RUN 30」今（1）日下午1點開放報名。（圖／翻攝自寶可夢30周年慶祝活動官網）

「PokéXciting!」是什麼？

▲從1996年推出GameBoy遊戲的《寶可夢》系列，今年迎來30周年，官方舉辦許多大型慶祝活動。（圖／記者朱永強攝）

The Pokémon Company今（1）日於台北市政府舉辦「PokéXciting! in 台北」、「Pokémon RUN 30」、《Pokémon GO》等30周年慶祝活動記者會，The Pokémon Company團隊、《Pokémon GO》亞太區資深行銷總監、台北市長蔣萬安等人共同出席，一起揭露寶可夢30周年慶祝慶典活動，現場首度公開台北專屬的「Pokexciting！皮卡丘」。Pokexciting! in 台北將於10月10日、11日登場，活動期間內，，並參與現場舞台演出及相關活動，與粉絲一起同樂。「Pokexciting！皮卡丘」是一隻充滿活力、將歡樂的派對氛圍帶到每一座主辦城市的特別皮卡丘，每一隻「Pokexciting！皮卡丘」都將以代表五大主辦城市的不同色彩亮相，為粉絲帶來城市專屬的驚喜體驗。至於為什麼台北的「Pokexciting！皮卡丘」是粉紅色的裝扮，The Pokémon Company董事福永晉表示，當時有問過許多當地人意見，並且在繪製過程中，認為粉紅色是最適合台北的顏色。「Pokexciting！皮卡丘」會在香堤大道舞台演出，晚上也會有「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，「Pokexciting！皮卡丘」也會在《Pokémon GO》中登場，並推出限定玩偶。此外，坐落於台北市信義區香堤大道廣場及周邊大街小巷的「POKEGENIC」打卡拍照景點也將同步登場，寶可夢們會藏在各種意想不到的角落，等待玩家前往探索，「POKEGENIC」活動不會在Pokexciting! in 台北活動結束後就撤離，預計會持續1個月左右。10月10日到11日台北市信義區香堤大道廣場及周邊免費入場《Pokemon GO》10月也會加入30周年慶祝活動，推出多項特別遊戲內容，包含捕捉「Pokexciting！皮卡丘」的機會，以及配合「Pokemon RUN 30」展開的活動區域限定內容，讓訓練家在參與路跑與其他現場活動之餘，也能透過《Pokemon GO》體驗更多與寶可夢30周年相關的互動樂趣。《Pokemon GO》7月開始也和台北捷運展開合作，在捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園設置主題裝置，訓練家、粉絲們可前往現場感受《Pokemon GO》結合城市場景所打造的活動氛圍。「Pokemon GO Fest 2026：全球」也將於7月11日至12日在捷運中山站心中山線形公園舉辦歡慶現場活動。活動期間內，訓練家將可一同參與「極致超級團體戰」，挑戰超級超夢X與超級超夢Y。7月11日至12日捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園極致超級團體戰可挑戰超級超夢X與超級超夢Y寶可夢路跑「Pokémon RUN 30」以「與寶可夢一起奔向未來！」為主題，賽道沿途布置從關都地區開始的各世代寶可夢，整體規劃2K到3.5K的友善距離，不論是大人或小朋友都能輕鬆參與。寶可夢路跑活動預計在台中中央球場、高雄時代大道、新北大都會公園接力登場，每個場次都有上下午場可選擇，於今（1）日下午1點開放報名。10月17日～18日 台中中央球場10月31日～11月1日 高雄時代大道11月14日～11月15日 新北大都會公園7月1日 下午1點到8月18日，若報名踴躍將提前截止報名。寶可夢冒險啟程組 1380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）寶可夢特訓挑戰組 2380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）任天堂於1996年推出GameBoy遊戲《寶可夢》系列首部作品以來，寶可夢已經從最初的151隻，到現在已有超過1000隻，不少訓練家們已經和其中許多寶可夢相遇。寶可夢也發展成橫跨遊戲、動畫、電影、集換式卡牌等知名IP，為了紀念2026年屆滿30周年這項重要里程碑，The Pokémon Company也向亞洲各地粉絲表達感謝之意，於是決定舉辦特別活動「PokéXciting!」。「PokéXciting!」除了在台北舉辦，也會到馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷巡迴舉辦，官方希望透過各地限定內容和專屬體驗，獻給數十年來支持他們的粉絲。不論是現役訓練家，或是曾於寶可夢世界展開冒險的玩家，都希望能跟大家一起慶祝這個紀念性的時刻。