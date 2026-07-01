The Pokémon Company今（1）日於台北市政府舉辦「PokéXciting! in 台北」、「Pokémon RUN 30」、《Pokémon GO》等30周年慶祝活動記者會，The Pokémon Company團隊、《Pokémon GO》亞太區資深行銷總監、台北市長蔣萬安等人共同出席，一起揭露寶可夢30周年慶祝慶典活動，現場首度公開台北專屬的「Pokexciting！皮卡丘」。
PokéXciting! in 台北：專屬皮卡丘裝扮亮相
Pokexciting! in 台北將於10月10日、11日登場，活動期間內，台北場專屬色、粉紅裝扮的「Pokexciting！皮卡丘」首次公開亮相，並參與現場舞台演出及相關活動，與粉絲一起同樂。「Pokexciting！皮卡丘」是一隻充滿活力、將歡樂的派對氛圍帶到每一座主辦城市的特別皮卡丘，每一隻「Pokexciting！皮卡丘」都將以代表五大主辦城市的不同色彩亮相，為粉絲帶來城市專屬的驚喜體驗。
至於為什麼台北的「Pokexciting！皮卡丘」是粉紅色的裝扮，The Pokémon Company董事福永晉表示，當時有問過許多當地人意見，並且在繪製過程中，認為粉紅色是最適合台北的顏色。
「Pokexciting！皮卡丘」會在香堤大道舞台演出，晚上也會有「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，「Pokexciting！皮卡丘」也會在《Pokémon GO》中登場，並推出限定玩偶。
此外，坐落於台北市信義區香堤大道廣場及周邊大街小巷的「POKEGENIC」打卡拍照景點也將同步登場，寶可夢們會藏在各種意想不到的角落，等待玩家前往探索，「POKEGENIC」活動不會在Pokexciting! in 台北活動結束後就撤離，預計會持續1個月左右。
時間：10月10日到11日
活動地點：台北市信義區香堤大道廣場及周邊
入場方式：免費入場
活動網址：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/20260603_01/
《Pokémon GO》：7月先有慶祝活動 台北專屬皮卡丘也會出現
《Pokemon GO》10月也會加入30周年慶祝活動，推出多項特別遊戲內容，包含捕捉「Pokexciting！皮卡丘」的機會，以及配合「Pokemon RUN 30」展開的活動區域限定內容，讓訓練家在參與路跑與其他現場活動之餘，也能透過《Pokemon GO》體驗更多與寶可夢30周年相關的互動樂趣。
《Pokemon GO》7月開始也和台北捷運展開合作，在捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園設置主題裝置，訓練家、粉絲們可前往現場感受《Pokemon GO》結合城市場景所打造的活動氛圍。「Pokemon GO Fest 2026：全球」也將於7月11日至12日在捷運中山站心中山線形公園舉辦歡慶現場活動。活動期間內，訓練家將可一同參與「極致超級團體戰」，挑戰超級超夢X與超級超夢Y。
「Pokemon GO Fest 2026：全球」相關資訊
活動時間：7月11日至12日
活動地點：捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：極致超級團體戰可挑戰超級超夢X與超級超夢Y
活動網址：https://pokemongo.com/zh_Hant/news/gofesttw-2026zhongshan
Pokémon RUN 30：全台3地舉辦 今下午1點開放報名
寶可夢路跑「Pokémon RUN 30」以「與寶可夢一起奔向未來！」為主題，賽道沿途布置從關都地區開始的各世代寶可夢，整體規劃2K到3.5K的友善距離，不論是大人或小朋友都能輕鬆參與。寶可夢路跑活動預計在台中中央球場、高雄時代大道、新北大都會公園接力登場，每個場次都有上下午場可選擇，於今（1）日下午1點開放報名。
活動日期與地點：
10月17日～18日 台中中央球場
10月31日～11月1日 高雄時代大道
11月14日～11月15日 新北大都會公園
報名時間：
7月1日 下午1點到8月18日，若報名踴躍將提前截止報名。
報名費用：
寶可夢冒險啟程組 1380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）
寶可夢特訓挑戰組 2380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）
報名網址：
台中場
高雄場
新北場
「PokéXciting!」是什麼？
任天堂於1996年推出GameBoy遊戲《寶可夢》系列首部作品以來，寶可夢已經從最初的151隻，到現在已有超過1000隻，不少訓練家們已經和其中許多寶可夢相遇。寶可夢也發展成橫跨遊戲、動畫、電影、集換式卡牌等知名IP，為了紀念2026年屆滿30周年這項重要里程碑，The Pokémon Company也向亞洲各地粉絲表達感謝之意，於是決定舉辦特別活動「PokéXciting!」。
「PokéXciting!」除了在台北舉辦，也會到馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷巡迴舉辦，官方希望透過各地限定內容和專屬體驗，獻給數十年來支持他們的粉絲。不論是現役訓練家，或是曾於寶可夢世界展開冒險的玩家，都希望能跟大家一起慶祝這個紀念性的時刻。
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Pokexciting! in 台北將於10月10日、11日登場，活動期間內，台北場專屬色、粉紅裝扮的「Pokexciting！皮卡丘」首次公開亮相，並參與現場舞台演出及相關活動，與粉絲一起同樂。「Pokexciting！皮卡丘」是一隻充滿活力、將歡樂的派對氛圍帶到每一座主辦城市的特別皮卡丘，每一隻「Pokexciting！皮卡丘」都將以代表五大主辦城市的不同色彩亮相，為粉絲帶來城市專屬的驚喜體驗。
至於為什麼台北的「Pokexciting！皮卡丘」是粉紅色的裝扮，The Pokémon Company董事福永晉表示，當時有問過許多當地人意見，並且在繪製過程中，認為粉紅色是最適合台北的顏色。
此外，坐落於台北市信義區香堤大道廣場及周邊大街小巷的「POKEGENIC」打卡拍照景點也將同步登場，寶可夢們會藏在各種意想不到的角落，等待玩家前往探索，「POKEGENIC」活動不會在Pokexciting! in 台北活動結束後就撤離，預計會持續1個月左右。
活動地點：台北市信義區香堤大道廣場及周邊
入場方式：免費入場
活動網址：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/20260603_01/
《Pokemon GO》10月也會加入30周年慶祝活動，推出多項特別遊戲內容，包含捕捉「Pokexciting！皮卡丘」的機會，以及配合「Pokemon RUN 30」展開的活動區域限定內容，讓訓練家在參與路跑與其他現場活動之餘，也能透過《Pokemon GO》體驗更多與寶可夢30周年相關的互動樂趣。
《Pokemon GO》7月開始也和台北捷運展開合作，在捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園設置主題裝置，訓練家、粉絲們可前往現場感受《Pokemon GO》結合城市場景所打造的活動氛圍。「Pokemon GO Fest 2026：全球」也將於7月11日至12日在捷運中山站心中山線形公園舉辦歡慶現場活動。活動期間內，訓練家將可一同參與「極致超級團體戰」，挑戰超級超夢X與超級超夢Y。
活動時間：7月11日至12日
活動地點：捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：極致超級團體戰可挑戰超級超夢X與超級超夢Y
活動網址：https://pokemongo.com/zh_Hant/news/gofesttw-2026zhongshan
寶可夢路跑「Pokémon RUN 30」以「與寶可夢一起奔向未來！」為主題，賽道沿途布置從關都地區開始的各世代寶可夢，整體規劃2K到3.5K的友善距離，不論是大人或小朋友都能輕鬆參與。寶可夢路跑活動預計在台中中央球場、高雄時代大道、新北大都會公園接力登場，每個場次都有上下午場可選擇，於今（1）日下午1點開放報名。
10月17日～18日 台中中央球場
10月31日～11月1日 高雄時代大道
11月14日～11月15日 新北大都會公園
報名時間：
7月1日 下午1點到8月18日，若報名踴躍將提前截止報名。
報名費用：
寶可夢冒險啟程組 1380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）
寶可夢特訓挑戰組 2380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）
報名網址：
台中場
高雄場
新北場
「PokéXciting!」是什麼？
任天堂於1996年推出GameBoy遊戲《寶可夢》系列首部作品以來，寶可夢已經從最初的151隻，到現在已有超過1000隻，不少訓練家們已經和其中許多寶可夢相遇。寶可夢也發展成橫跨遊戲、動畫、電影、集換式卡牌等知名IP，為了紀念2026年屆滿30周年這項重要里程碑，The Pokémon Company也向亞洲各地粉絲表達感謝之意，於是決定舉辦特別活動「PokéXciting!」。
「PokéXciting!」除了在台北舉辦，也會到馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷巡迴舉辦，官方希望透過各地限定內容和專屬體驗，獻給數十年來支持他們的粉絲。不論是現役訓練家，或是曾於寶可夢世界展開冒險的玩家，都希望能跟大家一起慶祝這個紀念性的時刻。