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孫興慜粉碎國家隊退役傳聞，承諾未來仍會再披韓國戰袍！2026年美加墨世界盃小組賽，韓國隊以1勝2敗，無緣以擇優第三名晉級32強，引起國內怒火。身為隊長的孫興慜賽後首度透過個人Instagram發表長文，坦言自己無法假裝什麼都沒發生，也不想逃避現實，對球迷的失望感同身受。不過面對外界關於他可能告別國家隊的猜測，這位34歲的韓國一哥也明確表態，只要球迷仍相信他、國家隊仍需要他，他就會繼續為太極虎傾盡所有。回顧6月25日的A組小組賽最終戰，韓國隊原本只需一場和局，就能順利挺進32強淘汰賽。然而，面對賽前普遍不被看好的南非隊，韓國卻意外以0：1吞下敗仗，最終以1勝2負的慘淡戰績，在小組賽階段黯然出局。「我不知道該從何說起，」孫興慜在貼文中難掩失落，「我不能裝作什麼都沒發生，我也不想逃避現實。」他坦言，球迷們的失望他完全能感同身受：「身為一個熱愛足球的人，如果我看到我們踢出這樣的表現，我也會感到同樣的沮喪和失望。」2026年的賽事是孫興慜職業生涯第四度叩關世界盃殿堂。然而，在總教練洪明甫的戰術體系下，這位昔日英超金靴獎得主不僅未能在本屆賽事中踢滿任何一場完整比賽，最終更以「0進球」的成績抱憾收場。更令外界錯愕的是，在對陣南非的生死戰中，孫興慜甚至被移出了先發名單。「沒有任何一屆賽事比這次對我來說意義更重大，這也是為什麼這次會這麼痛，」孫興慜寫道，「直到現在，我仍然無法完全接受我們被淘汰的事實。」針對球隊令人失望的成績，他向全國球迷表達了深深的歉意，並誓言要「在我的位置上盡我所能，贏回韓國人民的支持。」韓國隊提早打包回家，外界一度猜測這屆世界盃可能會成為孫興慜國際賽生涯的絕響。然而，這位34歲的資深前鋒用最直接的方式，強力反駁了退役的說法。他在貼文的最後霸氣宣告：「只要球迷還想要我，並且相信他們仍然需要我，我就會繼續為這支球隊傾盡所有。我會傾盡所有，再次為大家帶來歡樂。」這番話無疑為處於低谷的韓國足球注入了一劑強心針，也宣告著「亞洲一哥」將繼續扛起太極虎的隊長袖標，帶領球隊迎向未來的挑戰。