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受美股四大指數30日全面收紅激勵，台股今（1日）開盤上漲108.79點，以46,234.70點開出，成交金額191.99億元。開盤約2分鐘後，買盤湧入，漲幅迅速擴大，加權指數一度衝上47,278點，早盤大漲逾1,100點。台股昨日收在46,125點；美股30日表現亮眼，道瓊工業指數上漲0.26%，標普500指數上漲0.79%，那斯達克指數勁揚1.52%，費城半導體指數更大漲3.92%。其中，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）收漲2.63%，台積電ADR也勁揚4.94%，為今日台股帶來強勁支撐。大型權值股方面，台積電（2330）今日以2495元開出；鴻海（2317）開在255元；聯發科（2454）開在4315元。由於台積電ADR連日強彈，市場關注台積電現貨能否跟進表態，成為大盤能否續攻四萬六千點之上的關鍵。盤面焦點仍集中在AI、半導體、PCB、記憶體及被動元件等族群，若電子權值股延續強勢，將有助於指數維持高檔震盪。不過，台股昨日已大漲逾千點，短線漲幅快速擴大，法人提醒，投資人仍需留意高檔震盪與獲利了結賣壓，操作上不宜過度追高。