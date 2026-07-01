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▲菲律賓附近、關島東方各有熱帶雲系發展，兩者皆有增強空間，是否成為颱風或影響台灣須持續關注。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

▲台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

據日本氣象廳最新資料，原先位於菲律賓西方海面的熱帶擾動，今（1）日上午增強為「熱帶性低氣壓」，24小時內，今年第9號颱風「巴威」（Bavi，越南命名）將生成，路徑對台灣無影響，但近期有要前往香港、澳門的民眾要留意雨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於南海的熱帶擾動96W，即將成為今年第９號「巴威」颱風，受太平洋高壓強勢引導，將朝中國海南島附近前進，外圍環流及東南風水氣將為華南及港澳帶來雨勢，對台灣無影響。除了巴威颱風即將生成，中央氣象署提醒，關島附近也有熱帶雲系，未來在海面上持續吸收能量，本周末有機會發展為「熱帶性低氣壓」，下周升級為颱風，後續強度不排除上看中颱、強颱；路徑主要先往西北，最靠近台灣的時間點在「下周後半段」，由於目前距離非常遠，因此對台灣影響還有待觀察。近期天氣方面，台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」的天氣型態，但要注意的是「午後雷陣雨」發展，明天中部以北山區可能還是有較大雨勢；周四至周六水氣最少、全台天氣最穩定，午後僅山區有局部雷陣雨，周日隨著太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍將再度擴大。