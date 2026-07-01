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今（1）日是香港回歸中國29週年，香港特區政府上午在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率領政府高層官員出席，中央駐港機構代表、多名前任行政長官及各界人士也到場觀禮。李家超在致詞時表示，本屆政府上任4年來已完成多項制度改革，未來將聚焦制定香港首個五年規劃、推進北部都會區建設及持續改善民生，作為下一階段施政重點。綜合香港01等媒體報導，升旗儀式於上午8時在灣仔金紫荊廣場舉行，由警察樂隊負責演奏，護旗方隊及儀仗隊以中式步操進場，在學生合唱團及歌唱家領唱國歌下，五星紅旗與香港特區區旗緩緩升起。儀式期間，政府飛行服務隊多架直升機分別懸掛中國國旗及香港區旗飛越維多利亞港上空，消防船及水警輪則在會展對開海面噴射水柱致敬，紀律部隊同步於空中及海上完成敬禮儀式。李家超與夫人李林麗嬋率領特區政府主要官員出席典禮，包括各司局長、行政會議成員及立法會議員等。中央駐港機構代表也出席活動，包括中央政府駐港聯絡辦公室主任周霽、中央駐港國家安全公署署長董經緯，以及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等人。多名前任行政長官也出席活動，包括全國政協副主席梁振英、曾蔭權及林鄭月娥。不過，香港首任行政長官董建華則連續第六年缺席回歸慶典，其辦公室表示，董建華目前正在家中休養，因此未出席相關活動。典禮現場也可見多位香港政商界人士出席，包括立法會主席李慧琼、行政會議召集人葉劉淑儀，以及行政會議成員陳健波、任志剛、多名行政會議成員及立法會議員等。升旗儀式結束後，特區政府在香港會議展覽中心舉行慶祝酒會，由李家超主持。他在致詞時表示，四年前中國國家主席習近平於本屆政府就職典禮提出的「四個必須」及「四點希望」，一直是其施政藍圖。他表示，政府過去4年已完成《基本法》第23條立法、完善選舉制度、推動地區治理改革，並推行三隧分流、制定簡樸房條例等政策。談及經濟發展時，李家超表示，香港經濟已由本屆政府上任時的負成長轉為3.6%的正成長，世界競爭力排名升至全球第二，人才競爭力排名也提升至全球第四。他強調，香港正積極推動改革與創新，並已著手制定回歸以來首個五年發展規劃，本周也將展開新一年度施政報告公眾諮詢，希望透過新的政策措施，把握國際機遇，讓更多市民分享經濟發展成果。李家超表示，未來施政將聚焦三大方向，包括全速完成香港首個五年規劃、加快推進北部都會區建設，以及持續改善民生。他指出，北部都會區已由規劃階段進入實際建設期，其中河套深港科技創新合作區香港園區已於去年啟用，已建成的兩座科研實驗室全數租出，其餘五棟大樓預計今年內落成，政府也將陸續推出相關土地招標。李家超最後表示，今年適逢中國共產黨成立105周年，認為國家的繁榮發展是香港最堅實的後盾，特區政府稍後也將舉行相關慶祝活動啟動儀式。