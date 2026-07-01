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▲高市政府自昨晚起至今天上午展開「暑期青春專案」聯合稽查共查獲6件6人毒駕、酒駕1件1人，共移置保管7輛汽機車，查獲8名通緝犯，另查獲3件刑案逮3嫌。（圖／高市府少年隊提供）

高市政府自昨晚起至今（1）日上午展開「暑期青春專案」聯合稽查擴大掃蕩，共查獲6件6人毒駕、酒駕1件1人，共移置保管7輛汽機車，查獲8名通緝犯，另查獲3件刑案逮3嫌。「暑期青春專案」首日高雄市政府聯合稽查擴大掃蕩」期間，高雄市政府警察局規劃執行擴大臨檢暨勤務攔檢，查獲毒駕案件6件6人並當場移置保管汽（機）車計6輛；舉發酒後駕車1件1人，並當場移置保管汽(機)車計1輛；查獲刑事案件2件2人；另查獲通緝犯8件8人，其他刑事案件1件1人，有效發揮查緝量能、精準打擊犯罪。高市暑期青春專案首日共動員轄區17個分局，以及刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊，還有市府教育局、社會局、衛生局、消防局、工務局、勞工局、經濟發展局、毒品防制局聯合稽查小組等，共計出動749人執行威力掃蕩。聯合查緝行動分別在仁武區、前鎮區、三民區、林園區查獲6件毒駕，警方強調持續加強毒、酒駕取締，還市民安全的交通空間與秩序。高市警局提醒學子和家長，暑假是青少年的打工旺季，不法分子常以「輕鬆賺、免經驗」等詐騙手法，哄騙學子淪為詐騙車手、人頭帳戶等，家長於暑假期間應重視家中未成年子女生活動態、交往狀況，切勿放任深夜仍在外遊蕩，或涉足妨害身心健康的不當場所。