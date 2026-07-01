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油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」（批號0409315），在第三方檢驗時，因苯駢芘（BaP）檢驗不符合我國法規標準，通知下游泰山、福壽、福懋三家公司。泰山接獲通知後，立即啟動最高等級食品安全應變機制，預防性下架使用該批原料的所有產品出貨，並且擴大下架4-6月生產批次範圍。泰山30日接獲中聯油脂通報沙拉油原料不合規定，立即啟動最高等級食品安全應變機制，泰山指出，第一時間預防性下架使用該批原料的沙拉油及調合油共9個產品出貨、庫存封存；另除4月生產的商品批次外，再擴大下架此9個產品4至6月生產批次範圍，並同步依法向主管機關完成通報，以最嚴謹的態度保障消費者權益。泰山指出，此為上游供應商單一事件，公司已積極啟動溯源檢驗的全面檢討；即使非同批次的其他產品亦進行預防性下架，未來需經第三方公正單位SGS完成檢驗，嚴格要求在未確認每一項產品安全無虞之前，絕不讓任何一項商品重新上市。