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藍白黨團昨相繼提出各自的無人機條例草案，國防部長顧立雄今（1）日表示，他看了藍版有些困惑，認為要求將每年400億編入年度預算，又認為這是穩定財源，那能否請國民黨釋疑，真提出400億預算的時候，會全數通過？還是向審今年的預算一樣，還是有刪減，甚至大砍相關部會無人機預算？國民黨團昨公布黨版無人機條例草案，擬定6年共新台幣2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元，並且要求跨3縣市的生產基地、4年內國產化要達到80%。民眾黨團版無人機條例草案則沒有明訂金額，但也主張要求以年度預算編列，並且要設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」，每半年召開會議一次。立法院外交國防委員會今邀請國防部等相關部會報告「中國船舶常態化巡弋我國海域之因應作為」，並備質詢。針對藍白版無人機條例，國防部長顧立雄表示，他有看到國民黨版的第15條，要求中央政府提出無人機相關預算每年400億，6年2400億，然後在立法理由說這是無人載具產業發展和國防建設的穩定財源。顧立雄說，他看了有些困惑，要請國民黨釋疑，當真的提出這400億預算時，是否毫無意見、一定會通過？還是說會像審今年的預算一樣，刪減甚至大砍相關部會所有無人機預算？顧立雄直言，他不清楚國民黨要求政府每年提出400億無人機預算後，進入公務預算審查的態度如何？他希望國民黨先有一個說明，才能理解，「一方面要政府編列400億預算、一方面又要納入年度預算、一方面又說是穩定財源，那三者之間在國民黨條例架構下，當中央政府真提出400億預算，他如何審查，構成穩定財源？」媒體追問藍版要求4年國產化80%，以及藍白版對無人機的發展會有什麼衝擊？顧立雄說，相關細節可以再跟國民黨研討，也要做相關產業面調查，但政院版本是「大量產、不斷迭代創新」，希望透過特別條例達到資源集中、規模穩定，他剛剛問的問題在於，國民黨版有沒有辦法達到這樣的功能？有助無人機產業發展跟國防自主。