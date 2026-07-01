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根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）確定將於2026-27賽季繼續其NBA生涯，但已提前告知洛杉磯湖人隊自己將會離隊，方便球隊在自由市場開啟前進行後續操作。就在外界紛紛揣測詹姆斯是否將轉戰灣區時，其經紀人保羅（Rich Paul）卻透露了一項耐人尋味的重大消息，詹姆斯未來將繼續住在洛杉磯，而這意味著他很可能選擇洛城周邊的球隊，如此無疑增加了他前往金州勇士效力的可能性。保羅表示：「勒布朗將繼續成為洛杉磯的居民......我相信你會在某個高爾夫球場看到他。」這番言論立刻引發熱議，連世界頂級男子職業高爾夫巡迴賽（PGA TOUR）官方都發文招募詹姆斯，而詹姆斯本人也轉發了這張海報。詹姆斯住在洛杉磯，意味著他得選擇一支距離自己上班地點很近的球隊，因為他已經表示家人是第一位，生涯這個階段最重要的關鍵字是「幸福」，不太可能將漫長的通勤時間放在首位。而克里夫蘭（騎士主場）位於美國東北部，佛羅里達（熱火主場）則在美國東南部，兩者距離洛杉磯都很遠。根據目前美國媒體報導的情況，也確實是如此。金州勇士隊在「詹皇爭奪戰」中依然處於領先地位。名記史坦（Marc Stein）指出，勇士目前領跑自由市場，且不認為必須先換來戴維斯（Anthony Davis）才能簽下詹姆斯。名記歐康納（Kevin O'Connor）透露，勇士確實正試圖從華盛頓巫師隊交易戴維斯，藉此增加招募詹姆斯的籌碼。為了騰出薪資空間，格林（Draymond Green）已跳出最後一年2768萬美元的球員選項，讓勇士能提供全額1510萬美元的中產特例。若計畫成真，勇士將組成柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯、戴維斯與格林的史詩級四巨頭。針對這場搶人大戰，ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）分析了招募詹姆斯的關鍵邏輯：「勒布朗看重的是球隊實實在在的行動。即便騎士陣容出色、熱火擁有字母哥、勇士坐擁柯瑞，光靠現有班底是不夠的。球隊必須在正式開出合約前，先拿出一系列補強操作來展現誠意。」ESPN名記謝爾本（Ramona Shelburne）則評價，若要與湖人分手，詹姆斯必須選擇一個足夠好的「故事」，而目前勇士、騎士與熱火都能為他提供誕生豪華四巨頭的劇本。