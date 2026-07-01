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立法院長韓國瑜近期率跨黨派立委團訪問美國，返台後卻傳出民進黨立委郭昱晴遭部分媒體與名嘴質疑在華府向美方「告洋狀」，指控在野黨惡意阻擋軍購。對此，郭昱晴今（1）日指出，近日媒體引用不在華府現場人士的說法，將她描述成「告洋狀」並非事實。若仍有人刻意操作此說法，是為了模糊6月26日杯葛無人機草案的焦點，後續也要看在野版本是認真推動還是「打假球」。郭昱晴提到，媒體這幾天引述根本不在華府現場的人的消息，而事實上，6／26藍白擋下行政院無人機條例時，她正在華府進行最後一場會面，她當場就表達了高度遺憾，重點在她當場也說會回到台灣持續和在野黨溝通，大家也應同聲一起面對無人載具國防戰力的重要性。郭昱晴強調，立法院長韓國瑜在行前也召集了會議，說明這次跨黨派非常重要，同時每個黨派都可以針對自己的訴求做說明。如果有人要情緒性地把她沒說過的話塞到她的嘴巴裡，她要譴責；她也把相關新聞截圖傳到訪美團的大群組中，賴士葆特別說沒有告洋狀的狀況。但如果還有人要這麼說，就是一種為了模糊6／26杯葛無人機草案條例的手法，她對此很遺憾，接下來看在野版本是說真的還是打假球。