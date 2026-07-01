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▲賴清德與楊双子、金翎品嚐料理。（圖／總統府提供）





總統賴清德昨（30）日出席「讓世界讀到台灣—台灣文學外譯的花開時節」交流會暨微型展，現場特別重現了《臺灣漫遊錄》書中提及的三道經典菜色，分別是「麻薏湯」、「肉臊飯」、「龍鬚菜」。賴嚐了一口後便表示，「有點苦澀」、「可是這是它的特色」，作家楊双子也稱讚「蠻道地的」、「還是我阿媽做的最好吃」。楊双子在現場向賴清德介紹，為何將這三道菜寫在書中。提及麻薏湯，賴清德與譯者金翎都表示，不曾品嚐過，楊双子便開玩笑說「只有我一個人可以說它道不道地」；賴清德嚐了一口後便表示，「有點苦澀」、「可是這是它的特色」，楊双子也稱讚「蠻道地的」、「還是我阿媽做的最好吃」。楊双子說，麻薏湯帶有苦味，有清涼退火的效果，另外，因為台中很曬、很熱，所以會把麻薏湯放在冰箱，當冰的或冷湯來喝，或澆在熱飯上。他指出，麻薏多半集中在中南部，因當時日本殖民者要在台灣大量輸出稻米、糖，必須以麻袋運輸，因此中南部農家大量種植黃麻，而農家覺得只需要抽出纖維編麻袋，剩下的葉子便拿來自己消化、吃掉，「這是一個農人的智慧」。他也提及，麻薏是煮了以後，顏色就會開始慢慢變暗，是非常難吃到的食物，也因為他受限很多東西，即使在街頭賣，也會因為賣相的關係，無法賣很久；賴清德聽聞後便笑稱「專業喔」，楊双子則回應「因為是我愛的料理」。提到肉臊飯，楊双子與賴清德皆不約而同表示，如果台灣有一個國飯的話，就是「肉臊飯」。楊双子說，因為台灣各族群，不管是客家人、原住民，或是福建沿海一帶的漳州人、泉州人等都吃豬肉，但事實上，原本福建沿海一帶、17世紀來到台灣的移民，起初並非人人食用豬肉，但受到台灣養豬能力高影響，且又所有族群都共享這個飲食文化，因此成為國飯是有道理的。至於龍鬚菜，楊双子則說，日本時代不吃龍鬚菜、偏愛佛手瓜，龍鬚菜是佛手瓜的幼藤，因當時主要賣的是佛手瓜，農家在修剪幼藤時，便可以將龍鬚菜拿來食用，這也是農家智慧的展現，到了戰後，便開始有更多人食用龍鬚菜而不是佛手瓜。從楊双子的介紹中，賴清德不僅認為非常有趣，也表示，能藉此看到過去台灣人民的辛苦，楊双子也說「餐桌就是歷史的縮影」。