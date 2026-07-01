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用年度預算、特別預算 龔明鑫都支持

政府提出《無人機發展條例》，編列2100億特別預算，而在野黨所提草案版本，則欲回歸年度預算編列，讓執政黨擔憂恐排擠其他預算。對此，經濟部長龔明鑫今（1）日說，站在支援產業發展角度，無論是特別預算、年度預算都歡迎，但還是尊重國防部採購需求。立法院5月通過《國防特別條例》無人機預算遭到刪減，6月再提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，以特別預算形式，自2026年8月至2031年12月，逐年籌編預算至上限2100億元。國民黨提出的則是藍版草案，認為應該回歸年度預算方式，為未來6年每年編列400億常態性公務預算，合計2400億元；民眾黨所提版本同樣要求預算回歸公務預算。然而，執政黨也示警，如果編列在年度預算不僅會排擠到其他預算，若是遇上藍白堅持不審預算，大量凍刪預算，將導致無人願意投資無人機產業，使產業無法穩定發展龔明鑫表示，行政院有提出《無人機發展條例》版本，編列特別預算，他表示，國防上有穩定採購需求；而站在經濟部負責的支援產業發展，「老實話我們都表達歡迎，管你是用特別預算也好、年度預算也好，都歡迎。」他也說，基於國防採購還是會尊重國防部，還是希望不管是國防採購或產業支援都可以支持。至於經濟部為什麼會編列預算要來採購無人機？龔明鑫回應，如經濟部國營事業很多，如台電、台水都有巡檢需求，因此會用增資來採購。